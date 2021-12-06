人民网首尔12月6日电 （杨帆） 近日，由中国驻韩国大使馆、韩国成均中国研究所共同主办的中国共产党十九届六中全会学术研讨会在韩成功举办。中国驻韩国大使邢海明出席并致辞，成均中国研究所所长李熙玉和来自中国社科院、北京大学，韩国国家安保战略研究院、仁川大学、世宗大学等各领域的中韩专家以线上线下方式出席。

邢海明大使出席研讨会。中国驻韩国大使馆供图

邢海明表示，十九届六中全会是在中国共产党成立100周年的关键历史节点、在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点召开的一次重要会议。全会对推动全党统一思想和行动，在新时代更好坚持和发展中国特色社会主义，推进中华民族伟大复兴历史进程，必将产生重大而深远的影响。

邢海明表示，中方始终认为各国人民有权选择适合本国国情的发展道路和民主制度。中国共产党践行全过程人民民主，实现了民主与集中、民主与效率、民主与法治的有机统一，走出了一条中国特色社会主义民主发展道路，全体中国人民对此高度认同、坚决拥护并充满信心。但总有一些国家喜欢对别人指手画脚，甚至强加于人，为他国制定统一民主标准。美国即将举办的“领导人民主峰会”，实质上就是打着“民主”幌子搞“冷战式”集团政治和阵营对立。中方坚决反对将民主议题“工具化”“武器化”，反对以民主为名干涉他国内政、打压他国发展的假民主、真霸权行径。

李熙玉表示，当前中国正向着实现第二个百年目标迈进。此次十九届六中全会处在中国历史发展的交汇点，具有重要历史意义，韩国学界对此高度关注。会议回顾总结了中国共产党百年成功经验，明确了下一步发展方向。第三次历史决议明确解释了什么是社会主义，“共同富裕”等关键词体现了中国实现强国目标的决心和向往。在当前中美博弈背景下，中国经济持续发展，软实力不断增强，为全球提供公共产品的能力逐渐提高。韩中关系也应以此为契机，抓住历史机遇，实现更大发展。

李熙玉出席研讨会。中国驻韩国大使馆供图

与会中韩专家围绕十九届六中全会的历史意义、第三次历史决议的涵义等进行了深入交流。

研讨会现场。中国驻韩国大使馆供图

(责编：高歌、常红)