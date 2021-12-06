新华社日内瓦12月6日电 专访：中国是世贸组织“重要”且“活跃”的成员——访世贸组织发言人基思·罗克韦尔

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

世界贸易组织发言人基思·罗克韦尔日前在日内瓦接受新华社记者专访时表示，入世20年来，中国已成为世贸组织“重要”且“活跃”的成员，是世贸组织诸边谈判的重要推动者。

2001年11月10日，在卡塔尔多哈举行的世贸组织第四届部长级会议通过了中国加入世贸组织的法律文件，标志着经过15年的艰苦努力，中国终于成为世贸组织新成员。同年12月11日，中国正式加入世贸组织，成为其第143个成员。

罗克韦尔回忆说，入世之初，中国常驻世贸组织代表团官员十分虚心好学，他们耐心倾听，仔细观察，主动征求各方意见，很快掌握了与世贸组织打交道的方法。入世20年来，“中国满怀热情，以负责任的态度参与我们所有的工作重点”。

罗克韦尔说，如今中国是世贸组织诸边谈判的重要推动者，积极参与多个领域的联合声明倡议谈判工作，“在投资便利化领域谈判中，中国发挥了领导作用”。

他说，2019年中国在上海主办了世贸组织小型部长会议，将诸边谈判推向新高度；此外，中国在电子商务和发展问题等许多其他诸边谈判领域主动作为，并积极推动世贸组织改革。

“中国认为，世贸组织的贸易规则需要扩容和更新，以便企业能够在反映他们与客户和竞争对手实际互动方式的规则下运营。”他补充道。

罗克韦尔说，作为世界第二大经济体，“中国的重要性再强调也不为过”。中国现在是全球最大货物出口国和第二大货物进口国，2020年中国货物出口额与入世前一年的出口额相比几乎增长了10倍。

罗克韦尔认为，中国服务贸易未来潜力巨大。他指出，随着中国人越来越富裕，消费已成为中国经济增长的重要引擎，旅游、娱乐、教育等服务贸易领域未来将成为中国经济新的增长点。

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