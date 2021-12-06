新华社基辅12月5日电（记者李东旭）乌克兰政治学院院长博尔特尼克日前接受新华社记者专访时表示，乌克兰和俄罗斯爆发大规模冲突的可能性不大，西方炒作是别有用心。

博尔特尼克说，俄罗斯即将入侵乌克兰的说法更像是西方政客别有用心的炒作。俄军在西部边境地区集结的兵力尚不具备对乌军形成压倒性优势，俄方此时大规模入侵乌克兰可能性不大。

他说，首先不论在人力还是财力上，入侵乌克兰都将付出沉重代价。此外，入侵乌克兰还可能导致俄罗斯“北溪-2”天然气管道项目的破产以及俄欧和俄美政治对话的破裂，入侵乌克兰对于俄罗斯来说得不偿失。

他认为，当前西方媒体特别是美国媒体大肆炒作俄罗斯即将入侵乌克兰的紧张气氛，主要是为了诋毁俄罗斯从而阻挠“北溪-2”项目，并使美俄领导人关于战略稳定的对话变得复杂化。

近期，俄乌关系进一步紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。以美国为首的北约不断渲染“俄罗斯威胁”，频频释放俄可能“入侵”乌克兰的言论，使本就徘徊在冰点的俄与西方关系更加恶化。俄美官方4日确认，俄总统普京将于7日与美国总统拜登举行视频会晤，讨论内容包括乌克兰局势等一系列问题。

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