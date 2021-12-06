新华社明斯克12月5日电（记者鲁金博）第六届国际汉俄科技翻译大赛5日在位于白俄罗斯首都明斯克郊区的中白工业园闭幕。

本届大赛分为学生组和专业组，来自中白两国的在校学生和专业翻译人员参加。他们首先通过双语视译和听译考试进行初赛。翻译内容涉及航天、生物、机械、环境保护等多种科技门类。

决赛中，学生组进行词条翻译、文本视译、音频听译和模拟商务谈判口译比赛；专业组进行高难度文本视译、音频听译、模拟商务谈判口译和同声传译比赛。经过激烈的角逐，白俄罗斯大学生希曼诺维奇获得学生组第一名，中国译员夏童获得专业组第一名。7名参赛选手还获得到白俄罗斯华为技术有限公司实习的机会。

中国驻白俄罗斯大使馆教育处一等秘书李炳国在致辞中表示，中白两国学生同台竞技，切磋语言技能，交流思想文化，深厚彼此友谊。希望参赛选手为两国人民友谊贡献力量。

这是白俄罗斯国立技术大学科技孔子学院在中国国家汉办支持下第六次举办科技翻译大赛。比赛旨在进一步在外国大学生中推广汉语，提高年轻译员们的科技汉语翻译水平，促进中国与俄语国家在科技、经贸和文化教育等领域的合作。

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