韩维正

民主是多样的，世界是多彩的。在世界文明的百花园里，中国的民主之花绚丽绽放。

12月4日，国新办发表《中国的民主》白皮书，全面总结中国的民主发展取得的显著成就，深入阐释全过程人民民主的价值理念、制度程序、参与实践和世界意义，是一部系统阐述中国民主观的重要文献。

1921年，中国共产党成立，点亮了中国的民主之光。新民主主义革命时期，党领导人民为争取民主、反抗压迫和剥削进行了艰苦卓绝斗争，取得新民主主义革命胜利，成立新中国，中国人民从此站起来了，中国民主发展进入新纪元，人民当家作主从梦想变为现实。社会主义革命和建设时期，中国的民主大厦巍然耸立起来。改革开放和社会主义现代化建设新时期，民主发展的政治制度保障和社会物质基础更加坚实。党的十八大以来，中国的民主发展进入历史新时期，党提出全过程人民民主重大理念并大力推进。

中国发展全过程人民民主，是实实在在的，既有完整的制度程序，也有完整的参与实践。

从制度程序看，中国各项制度都是围绕人民当家作主构建的，治理体系都是围绕实现人民当家作主运转的。国体方面，中国实行人民民主专政。政体方面，中国实行人民代表大会制度。中国还坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，坚持和完善民族区域自治制度，坚持和完善基层群众自治制度。

从参与实践看，中国的全过程人民民主，把选举民主与协商民主结合起来，把民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督贯通起来，涵盖经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面，关注国家发展大事、社会治理难事、百姓日常琐事，具有时间上的连续性、内容上的整体性、运行上的协同性、人民参与上的广泛性和持续性，使国家政治生活和社会生活各环节、各方面都体现人民意愿、听到人民声音，有效防止了选举时漫天许诺、选举后无人过问的现象。

评判一种民主形式好不好，实践最有说服力，人民最有发言权。有数据显示，近年来，中国人民对中国政府的满意度每年都保持在90%以上，这是中国民主具有强大生命力最真实的反映。民主的阳光照耀中华大地，中国人民享有广泛充分、真实具体、有效管用的民主——人民享有广泛权利，人民民主参与不断扩大，国家治理高效，社会和谐稳定，权力运用得到有效制约和监督。

坚定不移走符合国情的民主发展之路，是中国民主发展的一条基本经验。民主是多样的，实现民主的道路并非只有一条。照搬照抄其他国家的民主模式，必然导致水土不服、弊病丛生，甚至陷入政治动荡、社会动乱、人民流离失所。现实也反复证明，外部干涉和所谓的“民主改造”贻害无穷。

近日又有少数国家自诩“民主领袖”，组织和操弄所谓“民主峰会”，以同我即对、非我即错的霸道思维，把其他民主形式视为不民主甚至进行排斥打压，这本身就是不民主的。这种假民主之名、行反民主之实的行径，将是人类民主发展史上的笑话，注定不得人心。

所谓“民主领袖”们，需要懂得一个道理：民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，要看人民有没有投票权，更要看人民有没有广泛参与权；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看选举后这些承诺实现了多少；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行；要看权力运行规则和程序是否民主，更要看权力是否真正受到人民监督和制约。

民主没有最好，只有更好。历史已经证明，中国的民主道路走得通、走得好；历史还将证明，中国共产党将领导中国人民不断丰富和发展中国式民主，让民主之树在中华大地上枝繁叶茂、永远常青。

（作者为本报评论员）

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