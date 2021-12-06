本报记者 张 红

2018年8月28日，在埃及苏伊士运河之畔的泰达工业园区，埃及工人在中国巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（巨石埃及）生产车间内工作。

新华社记者 孟 涛摄

11月29日至30日，中非合作论坛第八届部长级会议在塞内加尔首都达喀尔举行。中非合作论坛3年一个周期的会议，是中非之间的一件大事。本届论坛会议是2018年中非合作论坛北京峰会之后，中非友好大家庭的又一次盛会，也是新冠肺炎疫情暴发以来，中国在境外共同举办的最大规模的实体外交，受到国际社会广泛关注。

“21世纪最引人注目的战略合作机制之一”

“疫情防控期间，非中双方如期举办此次会议，充分体现了非中不断深化的伙伴关系，体现了世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说。

美国外交学者网站文章指出，非洲大陆仍然处于不安全和政治不稳定的状态，最重要的是，很容易受到当前全球疫情及其经济余震的影响。本届部长级会议是在国际环境日益复杂、主要大国间紧张关系加剧的背景下召开的。会议的召开反映了中非合作伙伴关系的深化，目前双方合作领域已涉及经济、文化、安全、外交、科技和卫生。文章指出，中非合作论坛是21世纪最引人注目的战略合作机制之一。事实证明，自2000年成立以来，中非合作论坛是中国与非洲国家展开区域合作的有效机制。中非合作论坛峰会已成为全球政治的重大事件。在该论坛的支持下，中非关系取得飞速发展。

英国广播公司注意到，2018年中非合作论坛北京峰会举行时，非洲国家包括40位总统、10位总理、1位副总统以及非盟委员会主席前往中国参会，凸显了非洲各国的重视程度。据塞内加尔外交部长艾莎塔·托尔·萨尔介绍，本次部长级会议评估了2018年中非合作论坛北京峰会后续成果落实和中非抗疫情况，并规划未来3年及更长一段时间中非关系发展方向。

“中非合作论坛的成立意义重大，帮助非中双方更深刻地理解彼此，也更有针对性地帮助双方确定合作领域、细化合作目标。”南非前国会议员韦斯利·道格拉斯说。

德国新闻电视频道网站报道，在为期两天的中非合作论坛会议上，中国与非洲规划未来3年及更长一段时间中非关系的发展方向，为推动中非全面战略合作伙伴关系发展注入新动力。

塞内加尔《太阳报》报道，塞内加尔总统萨勒在论坛上指出，中非合作论坛成立以来，非中一直以务实和有效的方式携手合作。他还表示，期待未来非中双方进一步加强团结合作，以适应日益增多的变化，共同应对全球挑战。同日，非洲商业杂志报道援引塞内加尔外长艾莎塔的话称，“中非合作论坛是我们共同的利益，它的成功将为中非人民及其后代带来繁荣。”

“对非洲做出的规模最大的疫苗认捐承诺”

在新冠肺炎疫情依旧肆虐全球的大背景下，在本届部长级会议上，卫生合作无疑受到关注。据埃菲社报道，非洲是全球新冠疫苗接种率最低的地区之一，其约13亿人口中只有不到7%的人口全程接种了疫苗。法新社、俄罗斯卫星社、塔斯社等多家外媒都注意到中国对非洲的最新承诺：中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。

“习近平主席宣布中国将再向非方提供10亿剂疫苗，这是对非洲的莫大支持。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中方把卫生健康领域作为加强非中务实合作的重点之一，不仅无偿提供疫苗援助，还努力推动疫苗联合生产，并向非洲国家派遣医疗队员和公共卫生专家。“这是非中守望相助的具体体现。中国始终想非洲兄弟所想，急非洲兄弟所急。”

据彭博新闻社网站报道，非洲这个全球最贫穷的大陆正在努力应对一种新的、传染性可能更强的新冠变异毒株。美国韦克福里斯特大学政治和国际事务学助理教授莉娜·本·阿卜杜拉说：“习近平的主旨演讲聚焦非洲大陆最紧迫的关切，即缺少疫苗来抗击新冠肺炎疫情，特别是考虑到出现了新的变异毒株。”她还补充说，这是迄今为止对非洲做出的规模最大的疫苗认捐承诺。

美国外交学者网站文章指出，自新中国成立以来，北京一直信守向非洲提供公共卫生产品的承诺。乌干达《晨报》网站发表题为《中非合作论坛与非洲可持续医疗之路》的文章称，人们日益认识到中国在非洲卫生援助中的作用。许多非洲国家从中国获得了新冠疫苗，极大帮助了这些国家解决疫苗可负担和可及性的困难。中国还向非洲各国捐赠物资和检测试剂等紧急援助用品，并对医务人员进行培训，以提高他们在抗击新冠肺炎疫情时的知识和技能。

津巴布韦《星期日邮报》网站分析认为，中非合作论坛为中非卫生合作奠定了基础。在双方举行中非合作论坛会议之际，将有足够的理由来思考和规划如何应对像新冠肺炎疫情这样规模的疾病暴发。

“非中合作为非洲国家发展注入信心与动力”

除卫生合作外，疫情之后的复苏也是中非合作论坛第八届部长级会议的重要议题。

塞内加尔通讯社关注到，在本届部长级会议召开之前，中国国务院新闻办公室发表的《新时代的中非合作》白皮书指出，截至2020年底，中国企业累计对非直接投资超过430亿美元。中国在非洲设立各类企业超过3500家，民营企业逐渐成为对非投资的主力，聘用非洲本地员工比例超80%，直接和间接创造了数百万个就业机会。此外，中国自2009年起连续12年稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，中非贸易额占非洲整体外贸总额比重连年上升，2020年超过21%。

津巴布韦《星期日邮报》网站报道指出，在帮助非洲抗击疫情的同时，中国还促进中非合作，以帮助非洲的发展重回正轨。在去年6月举行的中非团结抗疫特别峰会上，中方提议，为克服疫情带来的冲击，中非要加强共建“一带一路”合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。

根据中国商务部最新数据，今年1—9月，中非经贸合作各项指标呈现全面上升态势：中非贸易额1852亿美元，同比增长38.2%，达历史同期最高；中国对非全行业直接投资25.9亿美元，同比增长9.9%，增速高出中国整体对外投资3个百分点，已超过疫情前2019年的同期水平；中国企业在非新签承包工程合同额535亿美元，完成营业额269亿美元，同比分别增长22.2%和11.6%，显示出中国企业对非洲市场前景的信心。

美国外交学者网站文章指出，面对日益复杂的国际经济体系，中非合作论坛是增强非洲工业能力和韧性的重要机制。“一带一路”倡议下强有力的工业合作以及在重建非洲基础设施和发展方面的更多合作将为共同发展提供新动力。

“4点主张和‘九项工程’切实关注非洲民生福祉、关注非洲国家发展，将更加紧密地把非洲同中国联系在一起。”《博茨瓦纳卫报》副主编莫洛伊说。南非独立在线新闻网站文章指出，本届中非合作论坛将使在非洲的合作、有意义的对话和加速投资成为可能。

“中国在对非合作中坚持义利相兼、以义为先，展现出了一个负责任大国的担当。非中人民更加紧密团结，彼此更加信任，将携手在高质量发展之路上阔步前行。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，相信非中合作将迎来新的繁荣。

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