中国支持的肯尼亚加里萨光伏发电站年均发电量超过7600万千瓦时，每年帮助减少6.4万吨二氧化碳排放。图为2019年12月13日拍摄的肯尼亚加里萨光伏发电站。

新华社记者 谢 晗摄

中国国家能源局近日发布消息，中国风电并网装机容量已达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，连续12年稳居全球第一。中国风电机组产量已占全球2/3以上市场份额。彭博社称，中国的风机制造商凭着惊人的安装速度，使中国成为世界上最大的风电市场。现在，这些风电巨头正在加速布局海外市场。墨西哥《金融报》报道指出，“中国制造”的绿色能源技术不断输出到海外，中国正在全球范围内帮助企业降低太阳能电池板和风力发电的成本。

中国坚定不移地走绿色、低碳和可持续发展道路，坚持开发利用清洁能源，绿色已成为经济迈向高质量发展最亮丽的底色。当前中国清洁能源发展呈现如下特征：

一是水电开发科学有效。以西南地区主要河流为重点开发对象，有序推进大型水电工程建设，合理控制小水电项目绿色发展。长江沿线已建成世界最大清洁能源走廊。二是风电开发协调推进。以中部和东部的分散型风能为开发重点，全面协调推进风电开发利用和大型风电基地建设，海上风电成为中国风电发展的重点领域之一。三是核电发展安全有序。中国发展核电始终坚持采用先进的技术，遵循严格的标准。中国已成为继美、法、俄之后又一个拥有独立自主三代核电技术和全产业链的国家，正向第四代核电技术迈进。四是太阳能多元化利用。大力推动太阳能多方式和多元化利用，构建光伏发电多元化发展模式。

清洁能源作为绿色低碳能源，不仅能推动和实现中国经济、社会和生态可持续发展，还将助力中国实现碳达峰碳中和目标，具有重大战略意义。大力推动清洁能源利用是必由之路。“双碳”目标为中国经济高质量发展指明了方向，将倒逼中国经济社会发展向绿色低碳全面转型。以清洁能源优化能源结构，促进产业结构和经济结构转型升级，是保障中国能源安全的客观需要。以清洁能源促进绿色发展，是中国建设生态文明和美丽中国的坚实保障。

中国绿色发展之路为世界提供了中国智慧和中国方案，大大提振了世界各国绿色复苏的雄心。中国始终秉持人类命运共同体理念，践行“共商共建共享”的全球治理观，积极引领和推动绿色能源国际合作——

第一，中国绿色能源已成为推动全球能源转型、实现绿色可持续发展的重要保障。中国是世界最大的清洁能源市场和设备制造国。中国在光伏、风电和水电等重点领域推动国际合作，大大降低了全球清洁能源成本，为全球绿色低碳发展转型创造了必要基础。

第二，绿色“一带一路”成为绿色能源国际合作的典范。截至今年4月，“一带一路”绿色发展国际联盟吸引40余国的150余家合作伙伴加入。中国政府实施的绿色丝路使者计划，已培训120多个国家的环境官员、科研人员和技术人员2000余人次。参与“一带一路”绿色投资原则的全球机构已达39家，管理资产达48万亿美元。

第三，清洁能源国际合作成为中国特色大国外交的重点领域。中国是全球生态文明的重要参与者、贡献者和引领者。在国际重大多边场合，中国积极倡导推动清洁能源国际合作，坚定维护发展中国家的发展利益。

地球是全人类共同的家园。绿色能源国际合作是应对全球气候变化危机、实现发展模式绿色转型的重要路径。为推进这一合作进程，国际社会要秉持人类命运共同体理念，凝聚合作共识。一方面，各国要制定更具雄心的绿色能源发展规划目标，改善绿色能源供给的可靠性和韧性，营造更具吸引力的绿色能源投资环境，提升绿色能源发展的经济与民生效益，降低绿色能源融资项目成本，加强绿色能源领域能力建设和技术援助，为全球绿色低碳转型创造条件。另一方面，绿色能源国际合作必须遵循“共同但有区别的责任原则”“各自能力原则”“公平原则”，维护发展中国家合理的发展需求。发达国家须承担碳排放的历史责任，在资金援助、技术转让、能力建设等方面采取实质性行动，帮助发展中国家向绿色低碳发展模式转型。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

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