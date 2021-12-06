人民网墨西哥城12月5日电 （记者谢佳宁）当地时间12月5日，墨西哥华侨华人在首都墨西哥城，举办主题为“一起向未来 旅墨侨胞祝福北京冬奥会嘉年华”活动。

旅墨华侨华人表示，2022 年北京冬奥会是中国人民与世界人民在中国大地，弘扬地球村村民大团结、热爱和平、共同走向未来的伟大精神的世纪之约。旅居墨西哥华侨华人将秉持一贯的爱国主义精神，用实际行动发扬团结友爱、热爱和平精神，为北京冬奥会助力加油，祝福北京冬奥会圆满成功，祝福墨西哥参加北京冬奥会的运动员取得好成绩。

出席本次嘉年华活动的有墨西哥驻华大使馆、墨西哥中国和平统一促进会、墨西哥华人华侨社团联合总会、墨西哥中国人总商会、墨西哥华星艺术团、CCTV4 墨西哥城观众俱乐部、墨西哥中国和平统一促进会理事会、墨西哥中国和平统一促进会青年会、墨西哥辽宁商会、墨西哥江苏商会、墨西哥湖南商会、墨西哥泉州总商会、墨西哥太极协会、墨西哥东北青年会、墨西哥 TAMPICO 花都总会、墨西哥墨华社团、墨西哥中华会馆、中墨法律服务协会、墨西哥粤商会、墨西哥华人学者联谊会、墨西哥华人华侨妇女联合总会、墨西哥华夏中国文化学院等。

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