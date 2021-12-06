“美国民主制度是美国一国实践的结果，具有独特性，不具普遍性，更远非尽善尽美。” 中国外交部5日发布《美国民主情况》报告，从制度痼疾积重难返、民主实践乱象丛生、输出所谓民主产生恶果等方面进行深入剖析，指出美国民主制度的功能出现衰退，越来越背离民主制度的内核和制度设计的初衷。

显然，“美式民主”病了，而且很重！这让美国即将举办的所谓“民主峰会”越发显得荒诞。华盛顿政客本想借此峰会提升“美式民主”的道德感召力，结果反令美国日益糟糕的民主状况暴露在全球聚光灯下，各方批评纷至沓来。

4日，一场名为“民主：全人类共同价值”的国际论坛在北京开幕。与会代表就民主议题展开广泛讨论。“民主没有放之四海而皆准的模式，各国应相互尊重、求同存异、交流互鉴，促进团结而不是造成分裂，推动合作而不是制造对抗，增进人民福祉而不是带来动荡混乱。”“被警察强压窒息而亡的弗洛伊德们，享受到了美国政客所说的‘民主’‘人权’了吗？”……这些发言，引发与会者广泛共鸣。

不妨看看近两年美国国内发生了什么。非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察跪杀，引发席卷全美的示威抗议浪潮；新冠疫情至今已夺走超过78万美国人生命，揭开美式“人权”的虚伪面纱；2021年初爆发的“国会山事件”，更是被视为美国民主宪政史上最大污点……重创“美式民主”事件密集发生，显示美国民主制度已经异化和蜕变。而美国民众对“美式民主”的失望情绪，也前所未有浓重。

美国有线电视新闻网9月公布的民调显示，56%的美国民众认为美国民主“正在遭受攻击”。皮尤研究中心今年所做的一项调查发现，72%的美国人认为美国已经不是可供他国效仿的“民主典范”。

自诩“民主灯塔”的美利坚正面临重重危机。在这种情况下，美国政客大张旗鼓地操办所谓“民主峰会”，试图借此来转移国内矛盾、重振对外影响力，无异于南辕北辙，必将适得其反。而世界，已对美国民主存在的种种缺陷、美借民主之名在全球横行霸道的事实看得一清二楚。

今年6月，英国伦敦大学政治学副教授克拉斯在《华盛顿邮报》发表文章，援引皮尤民调指出，美国不再是“山巅之城”，美多数盟友将美国民主视为“破碎的过往”。新加坡《联合早报》日前刊文指出，假民主之名来划分阵营，带有冷战思维和色彩，与当今世界发展大势相悖，也难以引起各国真正的共鸣。

民主不是装饰品与宣传品，而是要用来解决民众需要解决的问题。印度政治活动家亚达夫指出，世界认识到美式民主急需自我反思，美国需向其他民主国家学习。对华盛顿而言，修补“美式民主”的最好方式是，有勇气直面国内社会问题，把民众利益放在心上，而不是搞什么“民主峰会”劳民伤财、贻笑大方！（国际锐评评论员）

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