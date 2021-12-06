人民网雅加达12月5日电 （记者张杰）当地时间4日下午，印度尼西亚爪哇岛东部的塞梅鲁火山剧烈喷发。截至5日下午，火山喷发已造成13人死亡、102人受伤，另外还有多人失踪或被困，数百人被紧急转移。

根据目击者摄制的画面显示，火山烟雾不断向火山周边的乡村翻滚，火山灰最多喷向近万米高的天空，很多火山灰又裹挟在雨水中落下。受火山波及的村民在恐慌中奔跑逃离。

印尼国家抗灾署表示，塞梅鲁火山于当地时间4日下午3点10分左右开始喷出火山灰和烟雾的，喷出物不断向东南方向飘散，覆盖了火山东南坡上的多个乡村。火山熔岩最远流到火山口500米至800米外，目前塞梅鲁火山的警戒级别为印尼四级火山警戒级别的第二级，火山口东南方向5公里以内为危险区域。抗灾署提醒当地民众、游客和矿工远离这一区域。抗灾署人员已经前往现场观察、记录和评估火山喷发灾情，并在火山脚设立临时避难所。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名的登山景区，也是印尼全国大约130座活火山之一。去年12月，塞梅鲁火山曾发生喷发，当时造成数千人被迫转移，但没有造成人员伤亡。

(责编：高歌、常红)