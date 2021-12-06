新华社北京12月5日电 综合新华社驻外记者报道：2021年“读懂中国”国际会议（广州）日前在广州举行。海外学者认为，世界越来越需要读懂中国，各国应加强交流合作以更好地推动全球治理。

巴西卢拉研究所所长马尔西奥·波赫曼说，拉美与中国的大学、企业和政府已建立起更直接的联系，这有助于人们更好了解中国及其伟大成就。中国共产党不仅拥有强大的学习能力、活力与创新力，还有对形势和机遇的判断力和把握力。中国的政策制定和执行监督建立在调查研究基础上，并通过持续、必要的评估来进行调整，这种做法有助于社会良性发展。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，大国崛起对世界具有重要影响。在经济发展方面，中国已成为世界的奇迹。世界需要了解中国，需要更清楚地认识中国对外部的影响。

沙特阿拉伯智库研究与知识交流中心主任叶海亚·朱奈德表示，中国当前在全球政治、经济、文化等各领域都具有广泛而重要的影响力，进一步认识和了解中国的重要性日益凸显，这次会议为此提供了一个很好的平台。读懂中国就会知道中国始终致力于维护世界和平、促进世界发展，从不干涉他国内政，从不将自身理念和制度强加于人。全世界应更深入了解中国、读懂中国，这样才能更好地与中国进行交往。（参与记者：卞卓丹、孙晓玲、胡冠、王海洲）

(责编：徐祥丽、燕勐)