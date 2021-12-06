这是埃及明亚省古墓葬中出土的彩色小雕像。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

新华社开罗12月5日电（记者吴丹妮 艾哈迈德·沙菲克）埃及旅游和文物部5日发表声明说，来自西班牙的考古团队在埃及明亚省拜赫奈萨考古区发现两座距今超过2500年的墓葬，并出土两具口含“金舌”的人类遗骸。

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在声明中说，两座相邻墓葬是由来自巴塞罗那大学的考古队发现的，墓葬历史可追溯到古埃及第26王朝（公元前664年至公元前525年）。其中一座墓葬中发现一口棺盖为女性形象的大型石棺和两具人类遗骸，遗骸口含“金舌”。

这是埃及明亚省古墓葬中发现的石棺。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

声明说，初步研究表明，发现“金舌”遗骸的墓葬在古代曾被打开。旁边的一座墓葬保持完好，一直处于封闭状态，考古团队将其打开后发现一口棺盖为男性形象的石棺，并出土400余件彩色小雕像及饰物等。

声明说，考古挖掘工作目前仍在继续，考古团队将对“金舌”遗骸展开进一步研究。

这是埃及明亚省古墓葬中出土的黄金文物。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

这是埃及明亚省古墓葬中出土的圣甲虫。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

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