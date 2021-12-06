人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

埃及出土两具距今超过2500年的“金舌”遗骸

2021年12月06日08:36 | 来源：新华网
小字号

　　这是埃及明亚省古墓葬中出土的彩色小雕像。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

　　新华社开罗12月5日电（记者吴丹妮 艾哈迈德·沙菲克）埃及旅游和文物部5日发表声明说，来自西班牙的考古团队在埃及明亚省拜赫奈萨考古区发现两座距今超过2500年的墓葬，并出土两具口含“金舌”的人类遗骸。

　　埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在声明中说，两座相邻墓葬是由来自巴塞罗那大学的考古队发现的，墓葬历史可追溯到古埃及第26王朝（公元前664年至公元前525年）。其中一座墓葬中发现一口棺盖为女性形象的大型石棺和两具人类遗骸，遗骸口含“金舌”。

　　这是埃及明亚省古墓葬中发现的石棺。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

　　声明说，初步研究表明，发现“金舌”遗骸的墓葬在古代曾被打开。旁边的一座墓葬保持完好，一直处于封闭状态，考古团队将其打开后发现一口棺盖为男性形象的石棺，并出土400余件彩色小雕像及饰物等。

　　声明说，考古挖掘工作目前仍在继续，考古团队将对“金舌”遗骸展开进一步研究。

　　这是埃及明亚省古墓葬中出土的黄金文物。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

　　这是埃及明亚省古墓葬中出土的圣甲虫。新华社发（埃及旅游和文物部供图）

(责编：徐祥丽、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部