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拉紧人文交流纽带  促进金砖国家合作

本报记者  屈  佩
2021年12月06日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月2日至3日，以“夯实人文交流基础 推动金砖合作可持续发展”为主题的金砖国家人文交流论坛在北京举行。来自金砖国家的150余名代表以线上线下相结合方式，就“繁荣文化艺术 促进文明互鉴”“加强媒体交流 凝聚团结共识”“携手青年对话 应对共同挑战”等话题深入探讨交流。与会代表们表示，金砖国家应当加强人文交流、推动民间往来、促进互通互信。金砖国家合作不断加强将进一步造福金砖五国，惠及世界人民。

　　印度中国经济文化促进会秘书长穆罕默德·萨奇夫表示，金砖国家之间有着悠久的历史联系，文化是金砖国家重要的合作领域。有关各方需共同行动，为促进金砖人文交流作出更多努力。

　　南非国际关系与合作部欧美司原副总司长格特·格罗布勒说，面对全球性挑战，唯一的解决办法是加强对话磋商、开展国际合作。“金砖国家致力于扩大人文交流，并通过人文交流不断为其他领域合作提供新平台，这一点值得赞赏。”

　　巴西知名演员卢塞莉亚·桑托斯表示，人文交流对促进国家间合作发挥着重要作用。期待金砖国家进一步促进多元文化互学互鉴，推动金砖合作取得更加丰硕的成果。

　　北京俄罗斯文化中心主任塔玛拉·卡西亚诺娃表示，通过金砖国家合作机制下举办的论坛和活动，各国民众有机会接触到拥有不同文化底蕴的电影、音乐、戏剧和芭蕾舞表演等，丰富对其他国家文化艺术领域的了解。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月06日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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