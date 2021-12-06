新华社布拉柴维尔12月5日电 当地时间12月5日，刚果（布）总统萨苏在布拉柴维尔会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪向萨苏总统转达习近平主席的诚挚问候。杨洁篪表示，在两国元首亲自关心和引领下，中刚全面战略合作伙伴关系取得长足发展。中方愿同刚方密切高层交往，在涉及彼此核心关切问题上坚定相互支持，体现全面战略合作伙伴关系的特殊性和高水平。中方将以落实中非合作论坛第八届部长级会议成果为契机，继续大力支持刚方抗击疫情，进一步挖掘培育合作新契合点、新增长点，有序推进基础设施、工业园区等领域合作，助力刚经济和社会发展。

杨洁篪表示，中刚同属发展中国家，对重大国际问题有着广泛共识。双方要密切合作，推动构建新时代中非命运共同体，共同反对单边主义，维护真正的多边主义、国际公平正义和发展中国家共同利益。

萨苏请杨洁篪转达对习近平主席的良好祝愿，热烈祝贺中国共产党成立100周年。他表示，刚方高度重视刚中全面战略合作伙伴关系，感谢中方为刚方抗击疫情、恢复经济提供的宝贵支持。刚方坚定奉行一个中国政策，愿进一步巩固政治互信，期待在能源、加工、交通、农业等领域探讨更多合作。刚方愿同中方加强在联合国事务及非洲地区问题上的协调，反对单边行径，支持多边主义，共同促进非洲乃至世界的和平发展。

同日，杨洁篪还会见刚果（布）外长加科索。

《 人民日报 》（ 2021年12月06日 03 版）

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