新华社明斯克12月4日电（记者鲁金博）白俄罗斯总统卢卡申科3日签署关于发展白俄罗斯与中国之间关系的总统令，旨在进一步深化两国在广泛领域的合作。白俄罗斯官员、媒体和学者纷纷对此举给予高度评价。

根据此项总统令，加强白俄罗斯和中国之间的政治合作，维护和提升两国友好关系，加强双方在经贸、金融、投资领域的合作，落实“一带一路”倡议等被列为白俄罗斯近期的优先任务。其他重要任务包括扩大白中两国各地区之间的联系，发展双方在技术、数字经济、信息、通信领域的合作，加强两国科技及人道主义合作等。

白俄罗斯总统网站3日说，上述总统令是对此前白俄罗斯总统签署的发展白中两国关系有关命令的延续，旨在于2021年至2025年期间进一步深化两国在广泛领域的全面战略伙伴关系，该命令所确定的既定目标的实现有助于推动两国关系迈上新台阶。

中国驻白俄罗斯大使谢小用3日表示，这是2015年以来卢卡申科第二次签署发展中白两国关系的命令，体现了他和白俄罗斯政府对两国关系的高度重视，此举无疑将进一步推动两国各领域合作。

白俄罗斯国民会议代表院国际事务常委会主席萨维内赫4日表示，上述命令的签署将抵消西方对白经济制裁造成的负面影响，面对中国这一庞大市场，白方要集中精力挖掘生产潜力。

白俄罗斯国家电视广播公司4日指出，这项命令是白政府近期出台的最重要的文件之一，为未来几年白中两国拓展广泛合作指明了方向。

白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁4日表示，白俄罗斯长期与中国深入发展双边关系，此次卢卡申科就发展两国关系签署新命令，为白政府部门和企业指明了战略方向、明确了目标。

白俄罗斯政治分析家博罗维克4日说，中国与世界各国成功开展贸易，出口优质产品和先进技术，吸引外来投资，白方也因为有中国这样的好伙伴而得到实惠。

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