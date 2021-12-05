新华社北京12月5日电 题：6G排华“小圈子”充分暴露美国霸道做派

新华社记者

中国在5G建设和普及上领跑全球，动摇了美国的科技霸主地位，引发其一系列动作。随着全球多国着手部署第六代移动通信技术（6G），美国拉拢欧洲、日本等盟友，成立6G研发“小圈子”，将5G技术领先的中国排除在外，这又一次充分暴露了其自私嘴脸和霸道做派。

长期以来，美国滥用自身霸权地位和技术优势，频频采取单边霸凌行径，借国家安全之名肆意打压别国高科技企业，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，破坏全球产业链、供应链的安全稳定。从“实体清单”到“芯片禁令”，美国对中国高新技术产业和企业的打压手段层出不穷。美国电信行业解决方案联盟早前成立“下一个G联盟”，成员包括微软、高通、三星、苹果、思科、谷歌和英特尔等科技巨头，但中国的华为和中兴被排除在外。该组织召集人坦言，这是受到美方禁令影响。美国深知凭一国之力难以独揽6G标准制定大权，于是到处拉拢盟友，妄图借此围剿中国，充分体现了其“遏华”的虎狼之心。

美国“精心挑选”的“下一个G联盟”成员们摒除商业集团之间的利益壁垒，真正目的就是要垄断6G标准，企图夺回在移动通信领域的主导权。遏制中国高新技术企业发展，遏制中国发展，美国的野心可谓昭然若揭。然而，《日本经济新闻》调查显示，6G相关核心技术的专利申请数量中国占40%，处于全球领先地位。搞排除中国的6G标准不现实，难以真正实现。

产业链的缺失是美国移动通信技术研发落后的原因之一。随着美国国家安全概念的外延不断被扩展，美国妄图打造一个把中国排除在外的新的全球产业链。美国频频与日韩互动，意欲建立脱离中国的半导体供应链。但在半导体产业链已经充分全球化的背景下，仅凭几个国家的若干企业想彻底实现“本地产本地销”几乎不可能。

为避免6G时代再次出现多重标准并存，造成不必要的技术壁垒和资源浪费，相关国际组织一直希望建立起一个覆盖整个行业的标准。有众多学者提出，6G比5G更复杂，面临的问题和困难更多，因此全球合作至关重要。

为全方位遏制中国、维护自身霸权地位，美国使出了浑身解数，不计后果的“遏华”动作接二连三，已引发了业界担忧。

发展新技术最终是为了造福全人类，而美国逆潮流而动，为一己私利不惜干扰别国正常发展、不惜干扰全球相关产业发展的霸道行径必遭唾弃，其阴险图谋也注定不会得逞。

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