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首趟从昆明始发的中老铁路国际列车抵达万象

2021年12月05日15:05 | 来源：新华网
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　　新华社万象12月5日电（记者章建华）一列满载货物、从中国云南昆明始发的列车当地时间4日晚顺利抵达老挝首都万象，这是中老铁路3日全线开通运营后首趟从昆明始发的中老铁路国际列车。

　　当地时间4日23时10分（北京时间5日零时10分），列车抵达万象南站。司机周玉奎说，能够成为“一带一路”倡议的践行者，成为中老友谊的使者，自己感到“高兴又激动”，一路上聚精会神确保列车行车安全。

　　万象南站站长李同许告诉新华社记者，为迎接列车，车站做了充分准备。列车装载着中国生产的磷肥、磷酸饲料，车站方面将协助货主转运、报关，把货物转运到泰国。据介绍，目前车站员工包括中国技术、管理人员9人，老挝员工59人。

　　中老铁路北起昆明，南至万象，是第一条采用中国标准、中老合作建设运营，并与中国铁路网直接连通的境外铁路，全长1035公里。中老铁路3日全线开通运营，首趟从万象始发的国际货物列车4日抵达中国境内。

　　中老铁路将大幅减少两国货物运输的时间，降低物流成本。据介绍，中老铁路老挝段的纳堆站、琅勃拉邦站、万象南站等车站都可以办理货运业务。目前，预定从万象南站发出的货物已超过10万吨。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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