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印尼塞梅鲁火山喷发已致13人死亡

2021年12月05日13:43 | 来源：新华网
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新华社雅加达12月5日电 印度尼西亚国家抗灾署5日说，印尼东爪哇省塞梅鲁火山喷发已造成13人死亡。

印尼国家抗灾署代理发言人阿卜杜勒·穆哈里在一份声明中说，截至5日9时20分，火山喷发造成98人受伤，大多数伤者被火山喷发物烧伤，目前已全部被送往医院接受治疗。13名死者中两人身份已确认。救援和撤离工作仍在进行，有902人被紧急疏散到临时避难所。

穆哈里说，火山喷出的火山灰导致灾区大量民房倒塌、树木倒伏，雨水裹挟喷出物形成泥石流，灾区部分交通受阻。此次火山喷发导致的人员伤亡和财产损失还在统计中。

穆哈里说，火山剧烈喷发已暂时停止，但大量火山喷发物造成空气重度污染，当地民众须做好防护，远离危险区域，不要在火山口周围或火山附近河道活动。

塞梅鲁火山4日15时10分开始喷出火山灰和烟雾，喷出物不断向东南方向飘散，覆盖火山东南坡上多个乡村。此外，火山同时喷出的火山熔岩最远流到火山口500米至800米外。目前，塞梅鲁火山的警戒级别为印尼四级火山警戒级别的第二级，火山口东南方向5公里以内为危险区域。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名登山景区，也是印尼约130座活火山之一。

(责编：崔译戈、崔越)

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