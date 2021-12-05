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法国共和党提名法兰西岛大区议会主席为总统候选人

2021年12月05日11:38 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎12月4日电（记者唐霁）法国右翼政党共和党4日提名法兰西岛大区议会主席瓦莱丽·佩克雷斯为该党明年总统竞选候选人。

　　根据当天公布的共和党党内第二轮投票结果，佩克雷斯获得60.95%的选票，战胜其竞争对手、滨海阿尔卑斯省议员埃里克·西奥蒂。

　　据法国媒体报道，佩克雷斯将成为共和党首位参加总统竞选的女性候选人，她此前还曾担任过法国政府发言人、预算部长等职。其政治主张包括加强法国内部安全、控制外来移民等。

　　截至目前，除法国总统马克龙尚未宣布是否参加总统选举寻求连任外，法国主要政党均已提名候选人。其中备受关注的包括法国左翼政党社会党候选人、巴黎市长安妮·伊达尔戈，极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞等。此外，极右翼政治人物、作家兼记者埃里克·泽穆尔已于11月30日宣布参加总统竞选，他近来人气飙升，是热门候选人之一。

　　法国将于2022年4月举行总统选举，选举采用多数两轮投票制，即在第一轮投票中如无人获得超过半数的选票，则要进行第二轮投票，由选民从首轮选举中得票前两位的候选人中选出一位担任总统。

(责编：崔译戈、崔越)

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