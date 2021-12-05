新华社万象12月4日电 通讯：这是一条“通往世界”的铁路——首趟从万象始发的中老铁路跨国货运列车抵达中国境内

新华社记者章建华

在欢呼声中，中老铁路3日全线开通运营，首趟从老挝首都万象始发的跨国货运列车满载出口商品、带着老挝人民的期盼驶向中国。老中铁路有限公司总经理袁明豪4日告诉记者，列车当天下午已通过老中边境抵达中国境内。

“看到自己公司的产品能够通过中老铁路出口中国，我非常自豪。”41岁的占玛拉3日在万象车站对记者说。占玛拉在亚钾国际老挝钾盐公司工作，该公司生产的钾肥被首趟货运列车运往中国。

占玛拉的同事玛尼通说：“老挝人民期盼中老铁路开通，我希望能有机会带家人乘坐火车到中国旅游，欣赏沿途风景。”

亚钾国际老挝钾盐公司总经理佟永恒对记者说，借助中老铁路，公司将生产和引进更多有利于民众健康的科技产品，促进当地就业，提升人民生活水平。

首趟货运列车还载有云南农垦集团老挝云橡投资有限公司在老挝生产、加工的橡胶。公司副总经理李沐璠3日说：“中老铁路开通将极大促进两国人员互通，物资运输也更加便利。借助‘一带一路’的东风，公司将加大橡胶产业项目的投资。”

31岁的胶农占塔赛对记者说，云橡进入老挝十多年，带来了就业机会，也让他们的生活得到很大改善，“现在铁路开通了，以后要带着家人去中国看看”。

在老挝国家工商会常务副会长道旺看来，这是一条“通往世界”的铁路。道旺说，中老铁路让老挝从一个“陆锁国”变为“陆联国”，由此老挝可以增加出口，还能增加游客，吸引来自中国等的投资者。

对于中老铁路对老挝经济的拉动作用，老挝总理顾问、国家工商会副会长瓦莉3日接受新华社记者采访时说：“中老铁路给老挝带来很多商机，是老挝企业的机会，也是前来老挝投资的投资者的机会。”

老中铁路有限公司经营开发负责人马征表示，中老铁路老挝段将发挥中老铁路在老挝交通运输中的骨干作用，以铁路促产业，打造铁路经济带，推动老挝旅游、水利、农林、矿产等资源优势转化为经济发展优势；充分利用中老铁路带来的人流、物流、资金流、信息流优势，提升中老经济走廊沿线地区民众收入和生活水平。

(责编：崔译戈、崔越)