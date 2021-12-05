新华社雅加达12月4日电 印度尼西亚国家抗灾署4日说，爪哇岛东部的塞梅鲁火山当天下午剧烈喷发，喷出的火山灰覆盖多个乡村。据当地媒体报道，已经有数百人被紧急转移。

印尼国家抗灾署代理发言人阿卜杜勒·穆哈里在一份声明中说，位于东爪哇省卢马姜县的塞梅鲁火山15时10分开始喷出火山灰和烟雾，喷出物不断向东南方向飘散，覆盖火山东南坡上的多个乡村。此外，火山同时喷出的火山熔岩最远流到火山口500米至800米外。

他说，目前塞梅鲁火山的警戒级别为印尼四级火山警戒级别的第二级，火山口东南方向5公里以内为危险区域。印尼国家抗灾署提醒当地民众、游客和矿工远离这一区域。抗灾署人员已经前往现场观察、记录和评估火山喷发灾情，并在火山脚设立临时避难所。

当地电视台播出的画面显示，火山烟雾不断翻滚至数百米高的天空，村民在恐慌中奔跑逃离，脸上布满混有火山灰尘的雨水。卢马姜县长托里库尔·哈克在接受电视台采访时说，火山灰遮天蔽日，让附近多个乡村陷入黑暗，数百人被紧急转移到临时避难所。

塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名的登山景区，也是印尼约130座活火山之一。

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