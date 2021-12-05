人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

印尼塞梅鲁火山剧烈喷发

2021年12月05日11:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达12月4日电 印度尼西亚国家抗灾署4日说，爪哇岛东部的塞梅鲁火山当天下午剧烈喷发，喷出的火山灰覆盖多个乡村。据当地媒体报道，已经有数百人被紧急转移。

　　印尼国家抗灾署代理发言人阿卜杜勒·穆哈里在一份声明中说，位于东爪哇省卢马姜县的塞梅鲁火山15时10分开始喷出火山灰和烟雾，喷出物不断向东南方向飘散，覆盖火山东南坡上的多个乡村。此外，火山同时喷出的火山熔岩最远流到火山口500米至800米外。

　　他说，目前塞梅鲁火山的警戒级别为印尼四级火山警戒级别的第二级，火山口东南方向5公里以内为危险区域。印尼国家抗灾署提醒当地民众、游客和矿工远离这一区域。抗灾署人员已经前往现场观察、记录和评估火山喷发灾情，并在火山脚设立临时避难所。

　　当地电视台播出的画面显示，火山烟雾不断翻滚至数百米高的天空，村民在恐慌中奔跑逃离，脸上布满混有火山灰尘的雨水。卢马姜县长托里库尔·哈克在接受电视台采访时说，火山灰遮天蔽日，让附近多个乡村陷入黑暗，数百人被紧急转移到临时避难所。

　　塞梅鲁火山海拔3676米，是爪哇岛最高的火山和知名的登山景区，也是印尼约130座活火山之一。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部