新华社北京12月5日电（记者郑明达）外交部网站5日发布《美国民主情况》报告，通过列举事实、数字和各国相关机构、人士及专家观点，梳理美国民主制度的弊端，分析美国国内民主实践的乱象和对外输出民主的危害，以期美国完善自身民主制度和实践，对外改弦易辙。

报告全文约1.5万字，除序言和结束语外，还包括“何为民主”“美国民主的异化及三重弊害”两部分。

报告说，民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利，而不是哪个国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。每个国家的政治制度应由这个国家的人民自主决定。

报告说，历史上，美国民主的发展有其进步性，政党制、代议制、一人一票、三权分立等是对欧洲封建专制的否定和革新。但是，随着时间的推移，美国的民主制度逐渐异化和蜕变，已经越来越背离民主制度的内核和制度设计的初衷。报告从“制度痼疾积重难返”“民主实践乱象丛生”“输出所谓民主产生恶果”三个方面详述了美国民主的异化及其弊害。

报告说，当下的美国，对内应切实保障民众的民主权利、完善自身民主制度，对外应承担更多的国际责任，提供更多的公共产品，而不是对内只讲程序民主、形式民主而忽视实质民主和结果民主，对外将美式民主强加于人，以价值观为手段划分阵营，打着民主的旗号行干涉、颠覆、侵略之实。

报告说，当前，国际社会正在应对新冠肺炎疫情、经济增长放缓、气候变化危机等全球性紧迫挑战。各国应该超越不同制度分歧，摒弃零和博弈思维，践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，相互尊重、求同存异、合作共赢，共同构建人类命运共同体。

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