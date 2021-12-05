新华社广州12月4日电（记者洪泽华）2021年“读懂中国”国际会议（广州）4日举行闭幕新闻发布会。国家创新与发展战略研究会常务副会长李君如用规格最高、外方参会人数最多、会议成果最丰硕、会议影响力最积极正面概括本次会议。

李君如说，中央领导高度重视本次会议。国家主席习近平在北京向会议开幕式发表视频致辞，深刻阐明中国共产党百年奋斗对世界发展的重大意义，鲜明宣示中国共产党更好满足中国人民对美好生活向往、为世界作出更大贡献的坚定决心，引起与会中外人士的热烈反响。

中国人民外交学会副会长李惠来说，本届会议采取线下为主、线上线下相结合的方式举办，来自美国、俄罗斯等20多个国家和地区的政治家、战略家、学者、企业家、外国驻华使节、国际组织和跨国公司驻华代表共77位外方嘉宾出席，是历届参会外宾最多的一次。

1日至4日会议期间，共召开5场专题论坛、12场平行论坛、8场“在广东（广州），读懂中国”系列专题研讨会，举办了12场专题记者会，同时发布了“读懂中国”丛书（第二辑），举办了3场“读懂中国”TED演讲，启动了“读懂中国”多语种融媒体国际传播项目，签署多个战略合作协议。

据主办方介绍，截至4日上午10时，境内外120余家主流媒体报道本次会议，覆盖中文、英文、法文、葡萄牙文、阿拉伯文、俄文、西班牙文等多语种。社交媒体微博相关话题阅读量累计超过5亿人次。

李君如说，中国的发展和进步永远是进行时，中国的改革开放永远是进行时，读懂中国也永远是进行时。期待今后的“读懂中国”国际会议能继续作为增进中外相互了解、推动中外交流对话的国际平台，推动国际社会共同读懂中国、读懂中国共产党。

(责编：袁勃、郝江震)