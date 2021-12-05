本报北京12月4日电 （记者王海林、韩晓明）12月3日，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛（以下简称“中拉论坛”）第三届部长会议以视频方式成功举行。会后，外交部副部长马朝旭接受国内媒体联合采访，介绍会议情况和成果。

马朝旭表示，这次会议是中国同拉美和加勒比国家共同举办的一次重大外交活动。习近平主席向会议发表视频致辞，为推进新时代中拉关系高质量发展指明了方向。会议围绕“共克时艰、共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体”主题，深入探讨百年变局和世纪疫情交织背景下，中拉论坛和中拉关系发展面临的新机遇，就未来3年深化中拉战略互信和重点领域务实合作达成广泛共识，是中国同拉美和加勒比国家共谋发展、共创未来的一次盛会，具有重要现实意义。

马朝旭指出，2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布成立中拉论坛。2015年1月，习近平主席在北京出席中拉论坛首届部长级会议开幕式并发表重要讲话，为论坛顺利起步和长远发展奠定基础。2018年1月，习近平主席向在智利首都圣地亚哥举行的中拉论坛第二届部长级会议致贺信，引领中拉双方就共建“一带一路”达成政治共识。习近平主席在视频致辞中对中拉论坛给予高度评价，指出双方本着加强团结协作、推进南南合作的初心，将论坛打造成双方互利的主要平台，推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

马朝旭表示，今年9月，习近平主席在联合国发起全球发展倡议，呼吁国际社会在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八大领域加强合作，加快落实2030年可持续发展议程。习近平主席在视频致辞中进一步指出，当今世界进入新的动荡变革期，中拉都面临着推动疫后复苏、实现人民幸福的时代新课题。欢迎拉方积极参与全球发展倡议，同中方一道，共克时艰、共创机遇，共同构建全球发展命运共同体。拉美和加勒比国家欢迎全球发展倡议，认为这是继“一带一路”倡议后，中方提供的又一重要全球公共产品，将为包括拉美在内的发展中国家实现2030年可持续发展议程带来新机遇。

马朝旭表示，同广大发展中国家团结合作，是中国对外关系不可动摇的根基。习近平主席指出，历史告诉我们，和平发展、公平正义、合作共赢才是人间正道。中拉同属发展中国家，是平等互利、共同发展的全面合作伙伴，独立自主、发展振兴的共同梦想把我们紧紧团结在一起。新冠肺炎疫情发生以来，中方积极开展对拉抗疫合作，累计提供超过3亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资，不仅为拉美民众筑起坚实的健康生命防线、助力复工复产，还催生数字经济等中拉合作新业态新模式。去年，中拉贸易额连续第三年突破3000亿美元，今年有望达到4000亿美元。会上，拉方代表纷纷感谢中方提供宝贵抗疫支持，期待深化对华合作，尽快恢复经济社会发展。中方将继续秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同拉美和加勒比国家合作，分享发展机遇，促进共同发展。

王毅国务委员兼外长在会议主旨讲话中，对习近平主席关于以全球发展倡议引领中拉合作、中拉携手推动构建全球发展命运共同体的宏伟构想进行解读，阐释了中拉共创自主、联动、绿色、开放、普惠发展机遇的5点建议，并宣布系列合作举措，包括：中方新设中拉发展合作和数字经济合作两项专项贷款，用于支持全球发展倡议八大领域务实合作，支持双方走绿色、低碳、可持续发展道路；中方承诺推动联合国粮农组织利用中国—联合国粮农组织南南合作信托基金支持拉方应对粮食安全问题；中方还宣布成立中国—加勒比发展中心，并向拉美和加勒比国家提供新的政府奖学金和培训名额。上述举措受到地区国家热烈欢迎。

马朝旭表示，本届会议坚持行动导向，成果丰硕。会议通过了《中国—拉共体论坛第三届部长会议宣言》和《中国与拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》两份成果文件，表明中拉双方致力于推动构建中拉命运共同体、携手应对全球性挑战的明确意愿，制订出未来3年中拉在政治与安全、经济、基础设施、社会人文、可持续发展、国际区域事务等领域的合作路线图。中拉将凝聚力量、接续行动，推动有关合作走深走实，为双方人民带来更多实实在在的好处。发展优先、开放包容是中拉合作的本色。中拉合作聚焦发展，坚持以人民为中心，顺应民心民意。

马朝旭指出，今年是中国共产党成立100周年。不久前，中国共产党十九届六中全会全面总结了党的百年奋斗重大成就和重要历史经验，我们实现了第一个百年奋斗目标，正开启实现第二个百年奋斗目标新征程，朝着实现中华民族伟大复兴的中国梦继续前行。今年也是拉美多国独立200周年。拉美和加勒比国家9月召开了拉共体第六届峰会，凝聚起团结协作、共迎挑战的共识，向着联合自强、独立自主的拉美梦进发。展望未来，中方愿同拉方一道，共同谋划中拉关系蓝图、增添中拉合作动力，为增进中拉人民福祉和人类进步事业作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年12月05日 03 版）

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