新华社尼科西亚12月4日电 当地时间12月4日，塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯在尼科西亚会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪表示，习近平主席近日同总统先生通电话，就进一步发展中塞关系达成重要共识，一致决定将中塞关系提升为战略伙伴关系，为两国关系指明了前进方向。双方要以两国建交50周年为契机，巩固战略互信，坚定支持彼此核心利益和重大关切，积极拓展在经贸、通信、交通、清洁能源等领域合作，推动文化、教育领域交流，推动中塞关系在新起点上实现更大发展。中方支持各方严格遵守联合国安理会有关决议，推动塞浦路斯问题得到全面、公正、持久解决。中方有信心将北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运会，欢迎塞运动员来华参赛。

杨洁篪指出，中方愿同包括塞浦路斯在内的欧洲各国一道，坚持相互尊重，努力扩大合作，促进中欧关系健康稳定发展。

阿纳斯塔夏季斯表示，近日我同习主席的通话十分成功，塞中建立战略伙伴关系是两国关系新的里程碑。塞方坚定奉行一个中国政策。将继续秉持相互尊重、平等相待、互利共赢的理念深化两国关系。在两国建交50周年之际，塞方愿同中方进一步加强高层交往及在经贸、文化、旅游、教育等领域的交流合作，推动塞中关系继续向前发展。塞方愿积极发挥建设性作用，支持欧盟与中国加强对话合作。

同日，杨洁篪还会见塞浦路斯外长赫里斯托都里迪斯。

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