新华社哈拉雷12月4日电（记者张玉亮）12月9日至10日，美国将在线上主办所谓“领导人民主峰会”。谁能参会、谁不能参会，谁是“民主国家”、谁不是，这些都由美国自行决定。

打着民主旗号煽动意识形态隔阂与对立，美国这一举动已遭到多国谴责。不久前举行示威抗议西方国家制裁的津巴布韦民众表示“不相信美式民主”，美国等西方国家推行所谓“民主”不过是为了掠夺资源、霸凌他国。

10月25日，人们在津巴布韦首都哈拉雷的美国驻津使馆附近举行游行示威，抗议西方国家对津制裁。新华社发（肖恩·朱萨摄）

“在我看来，美式民主就是美政府向外灌输自己的价值观，无论是对美国还是向国外。他们试图将美式民主强加于所有人。不同地方的民主不应该像可口可乐一样全球味道一致。津巴布韦人也并不相信美式民主。”津巴布韦“反对制裁广泛联盟”发言人萨莉·恩戈尼接受新华社记者采访时说。

由于殖民时期的历史原因，津巴布韦大部分沃土良田掌握在极少数白人农场主手中。1980年独立后一段时间内，全国700多万黑人仅占有25%的土地。

2000年，津政府开始推行土地改革，将白人农场主的土地强制性无偿收归国有并分发给无地的黑人。这一举措触动了原来的宗主国的利益，为此美国等西方国家终止了对津巴布韦的一切经济援助，并开始对其实施制裁措施。美国参议院甚至还通过了《津巴布韦2000年民主法案》，使美政府支持津反对派的做法在美国“合法化”。

从2002年开始，美国等西方国家对津巴布韦实施制裁，之后不断加大制裁力度。

2005年4月5日，刚刚失去工作的津巴布韦青年约翰尼在哈拉雷街头寻找工作。新华社记者杨磊摄

2005年1月，美国将津巴布韦列为全球6个“暴政前哨国家”之一。2008年7月，美国与英国一道强行推动联合国安理会表决制裁津决议草案，有关决议草案最终被否决。2009年以来，美国与津巴布韦关系有所缓和，但一直未解除对津制裁。

近20年过去了，美国所实施的全面制裁，导致津巴布韦经济一蹶不振、物价飞涨、人民生活水平大幅下降。津巴布韦人民的人权，包括生命权、食物权、健康权、发展权、受教育权以及经济和文化权利都因制裁而受到侵犯。

10月28日，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉在津巴布韦首都哈拉雷的记者会上发言。新华社发（肖恩·朱萨摄）

联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉说，美英等西方国家对津巴布韦实施的单方面制裁对该国经济造成了毁灭性影响，加剧了津巴布韦本已存在的经济危机和人道主义危机。尤其在新冠疫情期间，制裁使津政府无法获得足够的医疗物资，对该国的抗疫事业造成不利影响。

10月25日，人们在津巴布韦首都哈拉雷的美国驻津使馆附近举行游行示威，抗议西方国家对津制裁。新华社发（塔法拉·穆瓜拉摄）

10月25日，在“南共体反制裁日”当天，津总统姆南加古瓦公开表示，美英等西方国家实施的非法制裁，导致津巴布韦经济和社会发展水平大幅下降，给该国造成了数百亿美元的损失，并严重削弱了该国应对自然灾害和抗击新冠疫情的能力。

“在津巴布韦，人们对美国正在实施的霸凌行径并不认同。津巴布韦人民与自己的土地和同胞在一起，获得多数津巴布韦人支持的才是（津巴布韦的）民主。让津巴布韦采取美式民主，无论为了谁的利益，都是行不通的，我认为津巴布韦不应该屈服于这种情况。”“反对制裁广泛联盟”发言人萨莉·恩戈尼说。

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