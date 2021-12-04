新华社杭州12月4日电（记者江汉、吴帅帅）12月4日，国务委员兼外长王毅在浙江安吉同马来西亚外长赛夫丁共同主持中国－马来西亚合作高级别委员会首次会议后共同会见记者。

王毅表示，今年是中国同东盟建立对话关系30周年，双方关系在区域合作中一直发挥着引领和示范作用，树立了最具活力、最富成果、最有前景的地区合作标杆。两周前，习近平主席同东盟各国领导人共同出席对话关系30周年纪念峰会，宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，给中国东盟关系带来新的重大发展机遇。

针对记者问及如何看待当前地区形势面临的机遇和挑战，王毅强调，当前地区形势正在呈现两种截然不同的潮流和趋势。一种是中国东盟关系的成功实践，核心要义是增进互信，协调合作，共谋繁荣。这代表着时代发展方向，符合各国共同利益，毫无疑问站在历史的正确一边。另一种则是煽动意识形态对立，制造隔阂分裂，推动“筑墙”“脱钩”，甚至企图挑起“新冷战”，把地区国家拖入对抗泥潭。这显然是逆历史潮流而动，站在了历史的错误一边。

王毅说，当前地区形势来到了一个新的十字路口，中方的主张是，各国要团结不要分裂，要包容不要排外，要共赢不要独占，要合作不要对抗，要稳定不要冲突，要尊重各国主权和领土完整，不要干涉别国内政、挑战国际关系基本准则。对于损害地区和平、稳定、繁荣的行径，地区国家都应提高警惕，共同抵制。只有这样，才能保持本地区良好的发展势头，才能开辟本地区更加美好的未来，才能为人类社会的发展进步作出应有的贡献。

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