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外交部：失去民众支持的美式民主早已是无源之水、无本之木

2021年12月04日17:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月3日电（记者朱超）近期有民调显示多数受访者认为美国民主已经陷入失败或困境，外交部发言人赵立坚3日就此表示，失去民众支持的美式民主早已是无源之水，无本之木。把美式民主强加给他国，根本行不通。

　　当日例行记者会上，有记者问：哈佛大学肯尼迪学院近日发布一项针对18至29岁群体的民调显示，52%的年轻人认为美国的民主已经陷入失败或困境，只有7%认为美国是健康的民主国家。民调发起方称，年轻的美国人正在敲响警钟。中方对此有何评论？

　　“此前还有相关民调显示，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。”赵立坚说，“这再次说明失去民众支持的美式民主早已是无源之水，无本之木。”

　　“美国著名导演奥利弗·斯通曾表示，美国选出一位总统需要花费140亿美元，这算什么民主？他说得很对。美式民主不就是金钱民主吗？”赵立坚说，美式民主在国内是欺骗民众的把戏，在国外是推行霸权主义政策的工具。美国国会暴乱事件戳穿了美式民主的神话。阿富汗大溃败再次表明，把美式民主强加给他国，根本行不通。

(责编：胡永秋、常雪梅)

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