新华社北京12月4日电 综合新华社驻外记者报道：2021年12月3日，国家主席习近平向中国—拉共体论坛第三届部长会议发表视频致辞。多国人士认为，习近平主席的致辞倡导共同谋划中拉关系蓝图，为加强中拉合作、共同构建全球发展命运共同体注入新的动力，必将推动实现共同梦想，增进中拉人民福祉，促进人类进步事业。

委内瑞拉发展和新兴经济高级研究中心主任安德丽娜·塔拉森说，在习近平主席积极推动下，中拉务实合作不断深化，相互了解不断加深，人民福祉不断增加。中拉论坛不仅促进了拉美地区一体化、中拉经济一体化，还有助于建立更加民主的全球治理体系，使拉美国家在全球治理中占有一席之地。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯认为，中拉论坛在推动双边合作蓬勃发展方面发挥了关键作用，他十分赞同习近平主席关于共克时艰、共创机遇，共同构建全球发展命运共同体的倡议。在疫情持续肆虐的背景下，拉美国家应不断加强与中方互惠互利关系，共谋发展。

智利圣地亚哥大学人文系学者莫妮卡·阿乌马达对习近平主席在致辞中强调的“中国－拉共体论坛成立7年来，双方本着加强团结协作、推进南南合作的初心，将论坛打造成双方互利的主要平台”印象非常深刻，认为中拉同属发展中国家，面临很多共同挑战，应加强包括医疗卫生在内的重要领域合作，协调行动、共同发展。

哥伦比亚对外大学学者戴维·卡斯特里利翁表示，面对经济复苏、气候变化、贫困和恐怖主义等方面的挑战，一个国家凭一己之力无法解决问题，需要携手应对。中拉论坛展示了各成员间的团结和多样性，期待这一机制未来可以进一步促进不同文明间的交流和对话，让双方共享合作成果，共同应对挑战。

巴西里约热内卢州立大学国际关系教授毛里西奥·桑托罗说，中拉论坛已经成为双方主要的对话平台，中国在拉美地区的投资不断增加，特别是“一带一路”倡议让与中国相距遥远的拉美地区也从中受益。拉美各国与中国的合作都是在平等基础上进行的，拉中合作必将迎来更加广阔的未来。

巴拿马著名国际关系学者、亚洲战略研究中心名誉主席胡里奥·姚说，习近平主席在致辞中倡导“增添中拉合作动力，为增进中拉人民福祉和人类进步事业作出新贡献”，令人印象非常深刻，推动双方务实合作、促进社会和文化等各领域交往非常重要，将不断增进双方民心相通。

阿根廷萨尔瓦多大学东方研究学院教授玛雅·阿尔维萨表示，中拉论坛有助于加强拉中双边关系，为双方在经贸、金融、文化、技术、环境等方面的深入合作创造有利条件。拉美国家希望同中国一起构建全球发展命运共同体，这在疫情持续肆虐的背景下显得尤为重要，只有通过合作才能实现经济增长、创造发展机遇。

古巴国际政治研究中心资深研究员爱德华多·雷加拉多说，本届部长会议增进了拉中之间的了解和信任，为加强双方合作、共同应对地区及全球挑战、建设可持续和更美好的未来提供了新机遇，将不断造福双方人民。（参与记者：徐烨、王瑛、郝云甫、高春雨、赵焱、陈威华、倪瑞捷、苏津、林朝晖、尹南、张笑然）

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