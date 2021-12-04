新华社杭州12月4日电（记者江汉、吴帅帅）12月3日晚，国务委员兼外长王毅主持中拉论坛第三届部长会议并发表主旨讲话。王毅表示，2018年中拉论坛第二届部长级会议以来，论坛合作迈出新步伐，取得新成果，为中拉关系在更高水平运行打下了坚定基础。

一是真诚互信、相互尊重。拉美和加勒比地区与中国建交国更坚定支持一个中国原则，中国－拉共体“四驾马车”先后举行两轮外长对话会和论坛国家协调员会议，开通论坛网络秘书处，就涉及彼此重大利益的问题充分协商、良好协作。

二是同心同向、守望相助。全力支持对方抗击新冠肺炎疫情，成功举办应对疫情特别外长视频会议。中方累计已向拉方提供超过3亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资，构建起中拉卫生健康共同体。

三是合作共赢、共谋发展。有效实施《中拉合作规划（2015－2019）》《中拉优先领域合作共同行动计划（2019－2021）》，推动“一带一路”倡议在拉美实质性落地，中拉贸易连续三年突破3000亿美元大关。

四是开放包容、互学互鉴。在政党政治、经贸金融、农业科技、医疗卫生、基础设施、数字技术、体育青年、减贫发展、智库地方、反腐追赃、新能源等15个领域举办了33场活动，汇聚各界友好力量，为促进中拉合作、南南合作作出重要贡献。

王毅说，无论国际风云如何变幻，中拉团结合作永不止步，论坛建设永不停歇。此次会议通过的《中国－拉共体论坛第三届部长会议宣言》和《中国与拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022－2024）》充分体现了中拉高水平政治互信和深化友好情谊的积极意愿。中方愿同拉方一道，共同捍卫和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手推动构建中拉命运共同体。

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