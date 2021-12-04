新华社维也纳12月3日电 中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群3日在伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议上表示，伊核协议相关方应通过继续聚焦案文及有关书面修改意见，努力从中寻求并扩大共识，以此推进谈判。

王群表示，自11月29日第七轮美伊恢复履约谈判重启以来，各方都严肃认真，虽远未取得突破，但不应小觑这一周来谈判所取得的进展。本周，各方都以上六轮谈判形成的案文为基础，不仅重点就制裁解除问题，还就核领域问题进行了全面、深入的讨论。伊朗就上述两大问题提出了书面修改建议，其他各方则在此基础上与伊方进一步深入交换了看法。这些密集互动有助于其他各方增进对伊新政府谈判团队立场的了解。

王群强调，当前，尽管各方仍存在分歧，但应坚持对话谈判的政治方向，继续坚定维护谈判势头，通过继续聚焦案文及有关书面修改意见，努力从中寻求并扩大共识，以此推进谈判。不应过多强调分歧，以至深陷分歧之中。

王群表示，今天各方同意暂时休会，以便评估本周以来谈判情况、寻求各自首都进一步指示。中方希望这能为下周中继续进行的谈判注入新的政治动力。同时，中方也希望在休会期间，有关各方都能继续努力营造良好谈判氛围。中方将继续坚定支持美伊恢复履约谈判进程，发挥独特建设性作用，与各方共同推动谈判早日取得成果。

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