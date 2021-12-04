人民网约翰内斯堡12月3日电 （记者王磊）当地时间12月3日，南中经贸协会-约翰内斯堡大学孔子学院汉语和中国文化培训班结课仪式在线上举行。中国驻南使馆教育参赞李旭东，南中经贸协会会长、国家电网公司驻非洲办事处主任汪文安，约堡大学国际处处长伊尔瓦·罗德尼·古梅迪，约堡孔院中方院长彭奕以及学员共70余人参加了结课仪式。

李旭东向所有完成学业的学员表示祝贺。他说，在过去六周的学习中，学员们通过自己的努力取得了惊人的进步。他还向约堡孔院老师们的辛勤工作表示感谢。希望学员们未来有机会可以前往中国，亲身感受中国文化的魅力。

伊尔瓦处长认为此次结课仪式有特殊的意义，象征着中南两国人民之间的友谊更加紧密。而从经济和贸易的角度来看，文化层面的精神交流也显得尤为重要。她希望未来中南两国可以继续守望相助，并在两国文化交流方面取得更多进展和成果。

汪文安向约堡孔院团队为在南中资企业员工提供中国文化培训表示感谢。他认为六周的学习时间非常宝贵，让员工可以初窥中国文化的博大精深，但想真正了解和精通还需要更多时间和精力的投入。希望此次培训可以让当地员工更热爱自己的工作，成为其继续了解中国、喜欢中国的开始。

彭奕主持了当天的结课仪式。据她介绍，此次培训班为期六周，共12次课程。学员们在课上不仅学到了一些常用基础汉语，还接触到中国文化中的特色如武术、传统节日、茶文化、中国历史等。她希望通过各方努力，为学员们带来更多资源和更美好的未来，也为促进两国友谊与经贸领域合作贡献一份力量。

负责此次培训班中国文化课程和书法课程的曹贝贝老师告诉记者，南非学员们的天赋和热情让自己十分感动。他们与生俱来的语言天赋可以在汉语学习中快速掌握要领，仅通过一个多月的课程，有的学员已经可以用拼音写出一整段丰富有趣的自我介绍。

凯文是一家中资企业的财务经理，他表示自己很荣幸能参加此次培训班。“在最初报名注册时我就对此次培训班充满期待，而实际的培训过程也没有让我失望，是一次有趣又收获满满的体验。”他说，许多学员现在都对中国和中国文化有了更大的兴趣。

据悉，此次培训班主要面向南中经贸协会会员企业的当地员工，旨在帮助他们提高职业技能，更好的适应企业工作氛围，同时为中资企业提供了解自己员工的平台，以便其融入当地，实现共同发展。

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