哈萨克斯坦驻华大使馆临时代办穆拉提·穆库舍夫介绍哈萨克斯坦独立30年来取得的成就。人民网 李焱摄

人民网北京12月3日电 （李焱）哈萨克斯坦独立30周年成就新闻发布会在哈驻华大使馆举行。哈萨克斯坦驻华大使馆临时代办穆拉提·穆库舍夫向出席发布会的各界代表介绍了哈萨克斯坦独立以来在维护国家主权、社会发展、经济建设等各方面所取得的重大成就，以及哈对国际关系和世界发展做出的重要贡献。

穆库舍夫介绍，独立30年来，哈萨克斯坦的经济总量增长了15倍。作为中亚最大的经济体，哈萨克斯坦国民生产总值超过1800亿美元，占所有中亚国家国民生产总值的一半以上。

谈及哈萨克斯坦对外关系，穆库舍夫特别强调，哈中关系堪称国家间关系典范。两国自建交以来，双边合作本着睦邻、互信、互利原则一直沿着稳步提高的道路发展。 两国不仅在政治、经贸和人文等领域取得了巨大成就，而且在以双边和在国际、地区组织层面的合作中发挥着重要作用。

穆库舍夫指出，在当前全球新冠疫情的背景下，中哈两国在疫情防控领域进行了有效合作。双方的积极对话将进一步发展多领域间协作，以确保贸易、物流畅通以及两国基础设施发展规划、“光明之路”和“丝绸之路经济带”战略对接顺利进行。

穆库舍夫透露，为迎接2022年哈中建交30周年，两国外交部正在筹备系列庆祝活动。哈方将发行纪念信封、邮票，并举行学界和商业界系列活动。

穆库舍夫相信，中哈关系30年的坚实基础将进一步巩固双方永久全面战略伙伴关系，中哈建交30周年必将成为两国关系发展的重要里程碑。

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