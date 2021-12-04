“中南北斗/GNSS应用研讨会”成功举办并签署合作谅解备忘录。中国驻南非使馆供图

人民网约翰内斯堡12月3日电 （记者王磊）12月1日，《中国卫星导航系统管理办公室与南非国家航天局关于卫星导航用于和平目的合作谅解备忘录》于“中南北斗/GNSS应用研讨会”期间线上成功签署。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其与南非国家航天局首席执行官瓦拉纳坦·蒙萨米博士分别代表本国政府部门在备忘录上签字。中国工程院院士、中国卫星导航系统委员会委员、北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风、南非科学与创新部副总司长恩波涅尼·莫斐博士以及驻南非使馆公使李志刚共同见证合作谅解备忘录签署并致辞。

冉承其主任和蒙萨米博士共同表示，双方愿本着和平利用全球卫星导航系统的目的，加强卫星导航领域的合作交流，让北斗/GNSS更好地服务中南两国建设和经济社会发展。备忘录明确，双方将加强卫星导航领域的交流研讨，促进卫星导航领域人才培养与能力建设，实施卫星导航测试评估领域的联合研究与应用，联合建设北斗/GNSS中心，联合研究提出高精度应用领域南非本地化解决方案，推动北斗/GNSS在交通物流、精准农业、公安警用等领域的应用合作，服务两国经济社会发展。

杨长风院士表示，中国与南非在卫星导航领域已经取得丰硕合作成果，今天双方签署合作谅解备忘录，为双方务实推进中非北斗合作又迈出了重要一步。期待双方落实首届中非北斗合作论坛上发布的《促进中非北斗卫星导航领域合作构想》，在增强系统、高精度应用、非洲区域北斗/GNSS中心建设、人才交流等领域深入合作，进一步打造科技领域合作新亮点。

莫斐副总司长表示，北斗应用合作是造福中国和南非两国人民的重要方式，南非十分珍视与中国在北斗领域合作，希望通过卫星导航领域的合作交流，学习中国北斗卫星导航系统的经验，提升南非在全球的影响力和地位，进一步深化中南全面战略伙伴关系，向更高层次、更广领域发展。

李志刚公使表示，自两国建交以来，双边关系不断取得重大飞跃，政治互信持续深化，在科技等领域的务实合作不断拓展。北斗应用是中国和南非的又一重要合作领域，进一步丰富了中南全面战略伙伴关系的内涵。此前召开的第一届中非北斗合作论坛，为北斗进一步融入非洲，特别是助力南非经济社会发展提供了重要平台。期待此次备忘录的签署及研讨会的召开能够加快推进北斗系统在南非多个领域的应用，为双方可持续发展提供重要动力。

签约仪式后，中南双方就北斗及卫星导航应用展开研讨。中国卫星导航系统管理办公室陈谷仓副主任作《北斗卫星导航系统建设发展及南非合作展望》主旨报告，介绍了北斗系统建设发展、应用产业及与南非开展合作有关情况。南非国家航天局尤金·阿方特总工程师作《南非GNSS星基增强系统发展战略及实施进展》主旨报告。来自南非德班理工大学、南非国家航天局，以及中国卫星导航系统管理办公室国际交流培训中心、中国农业大学等代表，分别围绕GNSS增强系统、行业应用、人才交流等领域进行了研讨。

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