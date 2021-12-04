新华社德黑兰12月3日电（记者王守宝 高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬3日表示，在奥地利首都维也纳举行的恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判进程“良好”，但进展缓慢。

据伊朗外交部网站发布的消息，阿卜杜拉希扬当天在同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时表示，伊核谈判进程“良好”，但进展缓慢。伊朗代表团“带着良好的意愿、必要的权限和可实现的前瞻性倡议”参与谈判，目的是全面取消违反伊核协议的对伊制裁。

阿卜杜拉希扬呼吁部分伊核协议相关方改变做法，从言语威胁转向合作、相互尊重和以结果为导向的谈判。他还重申了伊朗对与国际原子能机构进行技术合作的承诺。

消息说，阿卜杜拉希扬和博雷利都认为，当前会谈的气氛“积极”。博雷利在通话中说，他对恢复谈判表示满意，呼吁各方在谈判中表现出灵活性。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈于11月29日在维也纳举行。

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