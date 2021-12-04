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瑞典外交大臣：预计乌克兰问题近期不会有解决方案

2021年12月04日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社斯德哥尔摩12月3日电（记者付一鸣）欧洲安全与合作组织（欧安组织）轮值主席、瑞典外交大臣林德3日表示，预计乌克兰问题不会“在不久的将来”得到解决。

　　欧安组织部长理事会会议2日至3日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，缓和乌克兰紧张局势是此次会议的重要议题之一。

　　瑞通社援引林德的话报道说，俄罗斯和乌克兰之间分歧巨大。在本次会议期间进行的沟通并未使乌克兰问题“降温”。尽管各方进行了激烈讨论，预计美俄总统很快将进行直接对话，但预计不会“在不久的将来”出现针对乌克兰紧张局势的解决方案。

　　俄罗斯外交部长拉夫罗夫2日在斯德哥尔摩与美国国务卿布林肯举行会晤。他表示，俄罗斯愿与美国恢复有关乌克兰问题的对话渠道，一道为解决乌克兰危机做出努力。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

(责编：高歌、崔越)

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