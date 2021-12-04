本报记者 林子涵

据日本共同社报道，为消除福岛第一核电站核污水排放入海可能导致的海边旅游项目形象受损，日本政府开始对福岛县海水浴场的设施改造和旅游宣传等进行支援，打出“感受大海魅力”“蓝色旅游”等旗号吸引游客。

日本一面执意推进核污水排海，一面对此粉饰美化，有何目的？危害几何？

“消除形象受损”

日本国土交通省观光厅称，计划向国内外大力宣传福岛海洋旅游，还将力争国际上对海滩优良环境的“蓝旗”认证。

共同社称，日本复兴相西铭恒三郎近日参与福岛县海产品宣传活动时，针对福岛核事故表示：“将基于科学数据，尽全力消除形象受损。”

此前，日本政府就曾试图美化排污行为。今年4月，日本复兴厅发布了核污水排海的系列宣传材料，其中，放射性同位素“氚”被画为绿色小人的吉祥物形象，引发巨大争议。当月，日本复兴相为吉祥物事件道歉。

企图“大事化了”

日本政府今年4月决定，2023年春季前后开始把核污水排放入海。日本《产经新闻》网站报道称，东京电力公司目前正在为铺设污水排放的海底隧道进行海洋调查。

据《卫报》报道，日本首相岸田文雄10月赴福岛视察时称，尽管遭渔民和邻国反对，但核污水排海计划不能拖延。

南开大学日本研究院教授尹晓亮接受本报记者采访时表示，日本政府近期的粉饰性宣传，目的是为顺利实现核污水排海做铺垫，进而为岸田内阁参与2022年参议院选举争取民意支持。

“日本政府从宣传入手，有三方面意图：一是转移民众关注力，分散民众对排污带来生态环境危害的注意力；二是催生民众的‘集体认同’，以排放后海水仍然‘可饮用’‘可用于海水浴场’等为宣传重点，稀释本国民众及国际社会对污水排海问题的敏感程度，为推进核污水排海培养更有利的舆论环境，同时树立政府在该问题上是‘有为政府’‘负责任政府’的形象；三是行塑‘民众的认知选择’，通过政府与媒体合谋，将日本民众认知引导到‘复兴福岛’‘清洁福岛’上来，使核污水排海的负面效应‘大事化了’。”尹晓亮说,“如此粉饰行为，与1954年由美国氢弹试验引发的‘比基尼事件’如出一辙。该事件后，日本政府并未对美深入追责，反而在国内大肆宣传核能的‘贡献’，意图左右民众认识，满足政府的政治诉求。”

危害不可逆转

日本筑波大学研究人员日前发布研究成果称，北冰洋已检测到源自福岛核事故的放射性物质铯137。该放射性物质约7至8年后将回流至日本东北沿岸。

然而，面对恶果，日本方面仍在百般狡辩。据日本时事通信社报道，东京电力公司近日坚称，采用了国际原子能机构等组织的方法进行模拟，发现核污水经处理排海后对环境和人类健康的影响“极小”。

尹晓亮表示，日本“排污入海”，首先将造成不可逆的“公地悲剧”，不仅影响日本国内特别是福岛的生存环境，而且将对中、韩、朝、俄等邻国及太平洋周边国家的海洋生态造成破坏。其次，此举还将开恶性先例，引发不良示范效应。现有国际法对于核污水的定义及规范标准等较为模糊，日本政府虽表示会接受国际原子能机构监督、在符合国际标准的前提下排放，但该承诺本质上是利用国际法漏洞“钻空子”。此外，相关国际处理机制及国际判例的缺失也给日本政府在该问题上留下诡辩和回旋的余地，可能引发他国效仿。

“日本一向自诩爱护生态环境，如今一面执意推进核污水排海，一面粉饰太平，暴露了其在环保问题上的‘双标’。”尹晓亮说，“无论日本怎样‘漂白’和粉饰，都不能改变其以损害全人类利益换取自身利益最大化的恶行。”

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