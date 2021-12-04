□ 李嘉宝

最近，美国又拉起了一个“小圈子”，这次是打着“民主”的旗号。美国国务院近日宣布，将在本月召开所谓“民主峰会”，极力兜售“民主对抗威权”叙事。按照美方公布的参会名单，美国试图以自身标准划线，把世界上一半国家和地区划入“美式民主”阵营，同时把另一半国家和地区归入“非民主国家”的另册，引发国际舆论一片批评声音。

“试图将多彩的现代世界变成黑白分割的世界。”俄罗斯知名智库国际事务委员会总干事科尔图诺夫的评价，一针见血地指出美国此举的恶劣影响。

一段时间以来，美国热衷于在国际上“拉山头”“攒局”，以各种名目打造的“小圈子”“小集团”令人眼花缭乱——七国集团的建立初衷是协调经济政策，如今却唯恐天下不乱，多次炒作地缘政治议题，粗暴干涉别国内政；“五眼联盟”声称“分享情报”“打击恐怖主义和网络犯罪”，却在全球范围内实施了最大规模的网络监控和窃密行动，威胁全球数据安全和各国国家安全；美日印澳四边机制一边高喊“基于规则的自由、开放的地区秩序”，一边在亚太地区搞大规模军演，加剧地区紧张局势；美英澳三边伙伴关系宣称“深化技术共享”，却支持无核国家澳大利亚发展核潜艇，严重违反国际核不扩散机制……

对美国拉起的这一个个“小圈子”，世人早已看透了其行事逻辑：一味鼓吹“实力”，自以为世界还处在谁“块头大”“拳头硬”就说了算的“丛林法则”时代；习惯我行我素，对国际法和国际规则合则用、不合则弃；以意识形态划线，打压不同发展模式和政治制度的国家。这种由美国操纵主导，与美国的战略步调保持高度一致的做法，是再典型不过的冷战思维，散发着与时代格格不入的陈腐气息。

近年来，美国一些政客深陷“反华偏执”泥潭，以零和博弈的思维看待中国发展，对华打压遏制升级。这些“小圈子”随之而动，频频炮制抹黑中国的政治谎言，渲染所谓“中国威胁”，对中国内政问题指手画脚，鼓吹对华“脱钩”，成为美国搅乱亚太局势、破坏地区及全球和平稳定的帮凶。

极其讽刺的是，美国主导的“小圈子”具有高度封闭排他性，美国的盟友同样深受其害。一个“小圈子”的成员，甚至有可能被另一个“小圈子”背后捅刀。这样的闹剧比比皆是：美英澳三边伙伴关系建立后，澳大利亚随即撕毁与法国的潜艇订单，招致法国强烈不满；“五眼联盟”监听、窃听、监控的对象中，也包括欧洲政府高官及企业人员。这表明，美国口中的“盟友”“伙伴”，不过是其维护自身全球霸权的工具，美国组建的这些“小圈子”，不过是“以利而聚”的松散同盟，内部矛盾重重，注定无法长久。

当前，新冠肺炎疫情与世界百年未有之大变局交织叠加，国际格局加速演变。面对自身实力和国际影响力的相对衰退，美国一些政客沉迷于冷战的旧梦中，试图通过制造所谓“假想敌”、拉起“小圈子”，来重塑自身“领导力”，还美其名曰“维护基于规则的国际秩序”“重新拥抱多边主义”。如此说辞蒙骗不了国际社会。世界上只有一个体系，那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，那就是以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。美国及其盟友搞出的“小圈子”代表不了国际社会，是彻头彻尾的伪多边主义。

二战后长达半个世纪之久的冷战，曾使世界陷入长期对抗和分裂。21世纪的今天，各国相互联系日益紧密，求和平、谋发展、促合作成为普遍期待。一国号令天下的时代早已过去，任何搞“小圈子”和集团政治的行径都是逆世界潮流而动，终将被彻底扫进历史的垃圾桶。“国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握”，这才是世界需要的多边主义。拿着冷战时代的旧车票，注定永远登不上21世纪的“复兴号”。

(责编：袁勃、郝江震)