据新华社吉隆坡12月3日电 （记者朱炜）由中国交通建设集团有限公司（中国交建）承建的马来西亚东海岸铁路项目C段北线文件移交仪式2日在吉隆坡举行。马东铁项目C段北线的确定，标志着马东铁项目主线路基本确定。

当天，在马来西亚交通部长魏家祥和雪兰莪州州务大臣阿米尔丁的见证下，项目业主马来西亚铁路衔接公司首席执行官达尔维斯向中国交建马东铁项目总经理孔琦交接文件。

魏家祥在致辞时表示，马东铁项目将成为连接马来半岛东海岸和西海岸的“陆上桥梁”，有助于促进东海岸发展、推动国家经济增长。马东铁项目C段北线的确定，将为项目顺利开展铺平道路。

阿米尔丁表示，马东铁项目C段北线通过雪兰莪州，将为该州带来更好的经济、环境和社会效益。

中国交建总裁王海怀在视频连线时表示，马东铁项目是中马两国之间最大的经贸合作项目，一直以来受到中马两国人民和社会各界的高度关注。中国交建将把该项目打造为绿色、平安、人才培养、惠民、创新工程的典范。

《 人民日报 》（ 2021年12月04日 03 版）

(责编：郝江震、袁勃)