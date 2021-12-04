本报记者 李 潇

在中国—阿拉伯国家合作论坛支持下，中阿改革发展研究中心近日在上海举办“2021年中阿改革发展专家视频会”，来自中国、埃及、沙特、阿尔及利亚、阿联酋等国的专家学者出席。会议聚焦“以全球发展倡议为引领 共建中阿命运共同体”主题，围绕“增进中阿治国理政经验交流，推动全球发展倡议”“高质量共建‘一带一路’，打造发展繁荣的中阿命运共同体”两大议题展开研讨。

外交部中阿合作论坛事务大使李成文在主旨发言中表示，全球发展倡议顺应了和平与发展的时代主题，呼应了各国人民追求美好生活的强烈愿望。中阿要在该倡议引领下，高质量共建“一带一路”，进一步增进民心相通，拓展务实合作，共同筹备好首届中阿峰会，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

阿方专家纷纷赞赏中方提出的全球发展倡议，认为全球发展倡议对各国应对风险挑战、实现均衡发展、创造更美好未来具有重要意义，为各国发展和国际合作指明了方向。

埃及前驻华大使阿莱姆表示，在全球面对新冠肺炎疫情严峻挑战的今天，阿中各领域的交流与合作弥足珍贵。过去一段时间以来，中国应对疫情效果显著，同时经济稳步复苏，科技迅速发展，与全球诸多发展中国家在疫情防控方面开展了积极合作，给予了重要帮助，这是中国积极践行全球发展倡议的直观体现。

近年来，清洁能源已成为中阿合作的重要领域。在沙特，由中国国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司参与合作建设的沙特红海综合智慧能源项目正在稳步推进。该项目作为全球最大规模离网型综合智慧能源和最大规模储能项目，可实现低碳排放、淡水循环利用，对实现中沙投资合作联动、优势资源互补及深化两国传统友好关系都具有重要意义。沙特科研与知识交流中心主席叶海亚·朱奈德表示，沙中关系历久弥新，各领域务实合作扎实推进。未来，双方要在互惠互利的基础上，进一步加强在清洁能源、新技术领域的交流合作和人才培养，为两国多领域合作打下坚实的基础。

与会中阿专家学者表示，百年变局和世纪疫情相互交织，中阿双方应继续推动共建“一带一路”高质量发展，秉持共商共建共享原则，努力实现高标准、可持续、惠民生目标，为中阿命运共同体建设赋予新内涵。

阿联酋全球安全与防务研究院执行主席赛义德·厄尼姆表示，中国充分理解中东地区所面临的问题和挑战。在中东事务上，中方一直注重促进经济合作，这一点与一些西方国家长期以来用政治和军事手段干预中东事务的做法有着本质的不同。期待共建“一带一路”、构建人类命运共同体等倡议和理念在中东地区和世界范围内得到更广泛落实和践行。

阿尔及利亚巴特纳大学法律与政治学院教授萨利赫·扎亚尼表示，共建“一带一路”倡议与推动非洲一体化建设相契合，阿中传统友谊历史悠久，树立了国际关系的典范。包括阿尔及利亚在内的许多发展中国家，都将中国看作是发展中国家的成功榜样。面对日益严峻的全球挑战，阿中合作没有按下“暂停键”，而是展现出强大韧性和活力。双方要加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，为实现阿中发展繁荣、构建阿中命运共同体提供更多动力。

与会中阿专家学者普遍认为，中阿双方都反对打着“民主”的幌子干涉别国内政，反对以意识形态划线、挑动分裂对抗等做法。中阿双方将继续携手并肩、守望相助，共同维护发展中国家利益，为推动全球经济复苏增长贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年12月04日 03 版）

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