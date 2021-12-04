新华社北京12月3日电 12月3日晚，国务委员兼外长王毅在同巴基斯坦外长库雷希通电话时，就美方拟举办所谓的“民主峰会”进一步阐述中方立场。

王毅说，美国的目的不在民主，而在霸权。是假借民主的名义，维护其在世界上的独霸地位。是以民主为旗号，借机干涉别国的内政。是滥用民主的价值，在世界上制造分裂。在民主问题上，美国自身问题成堆，如果仍以民主的卫道士自居，那就是典型的道貌岸然。很多国家都认为，美国已经没有资格给别国出试题、定标准，也没有权利要求别国只能效仿美式民主。

王毅强调，如果要讨论民主，就应该在联合国的平台，本着相互尊重的精神，进行平等的讨论。国际社会不妨作两个测试。一是测一测各国是否认为美国是世界上民主的榜样，我看结果会很尴尬。二是测一测各国人民对本国政府的满意度，我看结果会让某些国家下不来台。

王毅说，中国对自身的民主道路和民主进程充满信心。中国特色社会主义民主是全过程人民民主，得到中国人民的广泛拥护和支持。我们愿本着开放包容的态度，同各国就民主和人权问题开展充分交流。大家取长补短，共同提高，一起促进全球的民主和人权事业。我们也愿同各方一道，维护公道正义，抵制冷战思维，捍卫和发展真正的民主，切实维护发展中国家的正当合法权益。

《 人民日报 》（ 2021年12月04日 03 版）

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