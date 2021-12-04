本报记者 李茂颖 叶传增 沈靖然

一身橄榄绿涂装的复兴号动车，宛若“绿巨人”。随着“发车”指令发出，车轮缓缓滚动，动车驶离车站。“非常荣幸成为中老铁路首发旅客列车的司机，我将全力以赴服务好旅客，保障行车安全，争当传承中老友谊的‘火车头’！”昆明机务段电力机车司机胡坚目光炯炯有神，话语坚定。

“动了动了，发车了！”车厢内一片欢腾，旅客纷纷鼓掌，向窗外挥手。列车广播响起了中老英三语播音，列车员依波逢微笑着为旅客服务。依波逢身着“丝路花雨”为主题的特色制服，制服的袖口上，绣着融入中老两国元素的牡丹花，象征着中老两国人民的友谊万古长青。

依波逢介绍，中老铁路的列车除了提供中、老、英等多国语言服务外，还提供大件行李防丢器、重点旅客手持呼叫器、五色中国结等暖心服务，方便旅客出行。

“以后能坐火车回家，太方便了！”依波逢的家乡在西双版纳，中老铁路通车后，她从昆明乘火车回西双版纳，只需要3个多小时。

中老铁路跨越山河，桥隧相连，国内段桥隧比高达87%，地质条件复杂。作为中老铁路的参建者受邀乘坐首发旅客列车，中国铁路昆明局集团滇南铁路建设指挥部副指挥长马有良心情无比激动，“2万多名建设者奋战在中老铁路建设一线，克服种种困难，安全优质地完成了中老铁路的建设。我们将继续发扬吃苦耐劳的品质，弘扬铁路工匠精神，砥砺奋进、传承友谊。”

《 人民日报 》（ 2021年12月04日 02 版）

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