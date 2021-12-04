本报记者 孙广勇

12月3日，中老铁路全线开通运营，老挝自此迈入铁路运输时代。老挝各界对中老铁路的开通运营表示热烈期待，认为这条铁路将推动老挝实现由“陆锁国”到“陆联国”的历史性转变，为加快建成老中经济走廊、构建老中命运共同体提供有力支撑，为老挝和本地区实现全面互联互通及经济社会发展注入强大动力。

这是老挝快速发展的标志

3日下午，“澜沧号”动车组缓缓驶出老挝万象站，崭新的列车在苍穹碧野中分外亮丽。“澜沧号”最高运营时速160公里，定员720人。“这是老挝快速发展的标志，这是新的起点。”老挝国家通讯社记者格宽斋说。

两年前，习近平主席给老挝中老友好农冰村小学全体师生回信写道：“欢迎你们早日乘上中老铁路列车来到北京。”如今，美好的愿望正在成为现实。“孩子们天天围着我，要坐火车去北京。”中老友好农冰村小学校长潘彤说，师生们绘制了一幅带有中老铁路的水彩画，希望能早日乘坐列车去中国。

中老铁路通车的消息在老挝全国引起轰动。老挝总理府专门通知各省收听和观看通车仪式，老挝社交媒体上都在热议这条铁路，许多老挝民众自发来到万象站，观看期待已久的现代化列车。

老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦表示，中老铁路全线开通运营，宣告老挝迈入铁路运输时代，老挝人民开启交通运输变革的新时期。

合作之路，产业之路

中老铁路穿越众多山脉和水系，沿线地质结构复杂。

穿越崇山峻岭，中老铁路让老挝冲破内陆、多山的地形桎梏，开辟一条拉动经济发展的通途大道。

在老挝国会副主席宋玛·奔舍那看来，中老铁路全线开通运营是一个历史性时刻，将为老挝各行各业发展带来新机遇，推动老挝经济发展迈上新台阶。“中老铁路是一条合作之路，一条产业之路，也是一条会衍生出许许多多‘加号’的世纪之路。”

世界银行日前发布的报告显示，通过与“一带一路”连接，从长期看，中老铁路将使老挝总收入提升21%，并增强老挝对投资者的吸引力。物流产业发展也将从中受益，万象至昆明物流成本将下降40%至50%。

“这条铁路产生的带动作用超乎想象。”老挝国立大学政治系教授占达认为，依托中老铁路建设，中老磨憨—磨丁经济合作区、万象赛色塔综合开发区都将迎来新的发展机遇和动力。

“村民们纷纷计划在铁路沿线开餐馆、开旅馆，也希望把山里种植的稻米、水果更多更快地运到中国。”万象市哈赛丰县东蓬禾村副村长维显的话道出了老挝民众的心声。

老挝国家工商会执行副会长道旺表示，“这是老挝人民期盼已久的发展之路”。

带动周边国家共同发展

中老铁路由北向南，不但可以打开老挝“陆锁国”困境，还将有力强化东盟区域间的互联互通，加快地区一体化发展进程。

老挝国家工商会副会长瓦莉表示：“中老铁路将使老挝摆脱地理上的不利地位，成为区域陆联的枢纽。”

泰国东北部口岸城市廊开与万象仅一河之隔。泰国总理巴育12月1日视察泰国东北部时表示，中老铁路全线开通运营有助于推动泰国边境贸易和跨境贸易，并将有力提升本地区经贸合作水平。

“中老铁路全线开通运营后，柬埔寨与老挝和中国之间的交通往来将更加便捷，这有助于增强柬埔寨与周边国家的贸易与投资联系，加速地区之间的旅游和人员往来，带动周边国家共同发展。”柬埔寨旅游部副部长索克立亚表示。

在马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山看来，随着中老铁路全线开通运营，以及共建“一带一路”走深走实，本区域互联互通将进一步加强，地区经济社会发展会迎来更多机遇。

新加坡《联合早报》报道称，中老铁路将为中国与东盟经贸往来注入新动能。未来，中老铁路将成为中南半岛南北大动脉的重要组成部分，助力实现本地区共同发展。

（本报曼谷12月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月04日 02 版）

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