刘赞

原标题：安倍狂言暴露历史野心和政治私欲

新华社北京12月3日电（国际观察）安倍狂言暴露历史野心和政治私欲

新华社记者刘赞

日本前首相安倍晋三近日大放厥词，妄称“台湾有事即日本有事，也就是日美同盟有事”。中国外交部部长助理华春莹为此紧急约见日本驻华大使垂秀夫提出严正交涉。外交部、国台办发言人也分别发声，表达了中国政府的严正立场。

分析人士认为，安倍公然放出此番言论，既表达了他所代表的日本右翼势力在台湾问题和对华政策上的狂妄想法，也暴露出他谋取国内政治利益的私欲。

“大东亚主义”的野心

尽管日本政府此前在台湾问题上也有不少消极言行，但安倍这番“表演”尤为恶劣。安倍任首相期间在台湾问题上较为收敛，如今却口出狂言，向“台独”势力发出错误信号。不少分析人士认为，安倍现在的发言才代表了其真实想法。

安倍是日本前首相岸信介的外孙，深受岸信介政治理念影响。岸信介是日本右翼保守政客，是“大东亚主义”的忠实信奉者，在对华关系上一直推行“亲台反共”政策。安倍本人也继承了外祖父的“大东亚主义”错误思想和所谓“台湾情结”，早年就曾发表过一些涉台错误言论。日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至指出，安倍执着于实现二战甲级战犯岸信介未能实现的妄念，此次安倍的恶劣表态无疑反映了其个人执念。

日本法政大学教授赵宏伟指出，不仅安倍家族，日本右翼整体都在台湾问题上有错误幻想，因为台湾曾是日本夺取的第一个殖民地，而获取殖民地让日本成为与列强一样的“帝国”，日本右翼至今执迷于“大日本帝国的辉煌”，妄图重温“大东亚共荣圈”美梦。

谋取政治利益的私欲

安倍发出此番涉台言论是在日本首相换人、政坛发生一系列变化之后。分析人士认为，安倍选择在这一时机发声，有为自身谋取政治利益的考量。

现任首相岸田文雄在9月底举行的执政党自民党总裁选举中得到安倍的一定支持，但他与安倍分属党内不同派阀，且两派政治理念差异较大。岸田上台后，安倍及其所率势力对岸田在内阁和党内的人事安排多有不满，认为岸田执政有“去安倍化”的趋势，意欲对其有所牵制。上月，安倍亲自上阵，接任自民党最大派阀“清和政策研究会”会长。

中国社科院日本研究所外交研究室主任张勇认为，安倍此时就台湾问题发声，目的是在党内造势，凸显其主动设定议程的能力，固化其政治影响力，同时对岸田政权施压，作为派阀首领影响政府政策。

山口大学名誉教授纐纈厚指出，对于岸田起用岸田派二号人物、日中友好议员联盟前会长林芳正任外相，顽固坚持亲台立场的安倍阵营内心不安。安倍此次就台湾问题发声，牵制岸田政权的意味非常强烈。

助长紧张局势凸显其疯狂

安倍发表上述言论后，中方对日方提出严正交涉。分析人士指出，安倍上述涉台言论不利于两国关系，日本将深受其害。

纐纈厚说，安倍的言论违背日本政府承认的一个中国原则。他的危险做法不利于两国关系发展。

石田隆至指出，安倍的言论是帝国主义、侵略主义的挑衅，是企图侵犯他国主权的行为，任何国家都不会坐视这种攻击和威胁。安倍所期待的实现“夙愿”的良机只能导致再次将国家推向毁灭危机的历史性错误。

赵宏伟说，以安倍为代表的日本右翼的“大日本帝国情结”使他们不愿看到中国强大，不愿中国实现统一。这种感情用事的无端干涉已超过了对国家利益大局的理性思考，这样的疯狂值得警惕。（参与记者：郭丹）

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