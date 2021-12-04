新华社华盛顿12月3日电（记者许缘 高攀）美国劳工部3日公布的数据显示，美国11月失业率环比下降0.4个百分点至4.2%，但非农部门新增就业人数仅为21万，远低于市场普遍预期。

数据显示，美国失业率持续下降，但仍高于去年2月新冠疫情暴发前水平。今年11月，美国失业人数环比降至690万，较去年2月高出120万。同时，失业时间超过27周的长期失业人数达220万，较疫情前高出110万。

数据还显示，美国11月非农部门新增就业人数远低于市场普遍预期，与今年月均水平也相差较大。今年以来，美国月均非农新增就业人数为55.5万。

由于新冠病毒德尔塔毒株在美国持续蔓延，今年11月，美国因疫情导致失业的人数高达360万，凸显疫情持续对就业市场复苏构成抑制。

另外，当月美国劳动参与率环比上涨0.2个百分点至61.8%，比疫情前水平低1.5个百分点。

分析人士认为，11月非农新增就业人数令人失望。这一数据显示，即使在变异新冠病毒奥密克戎毒株出现前，美国就业市场复苏的不确定性就已明显高于市场预期，新的变异毒株出现可能给就业市场复苏再添阴影。美国联邦储备委员会主席鲍威尔此前出席国会听证会时说，对变异毒株的担忧可能会降低人们的工作意愿。

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