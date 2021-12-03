新华社北京12月3日电 题：跨越山河 联结友谊——写在“一带一路”标志性工程中老铁路开通运营之际

新华社记者

12月3日，“澜沧号”动车组列车从老挝首都万象站缓缓驶出；同日，一列复兴号动车组驶出中国云南昆明站……中老铁路全线开通运营。

中共中央总书记、国家主席习近平当天在北京同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦通过视频连线共同出席中老铁路通车仪式。

钢铁巨龙纵贯山峦、横穿江河，承载着中老两国人民世代友谊的列车，飞驰在希望之路上。

中老铁路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里。中老铁路开通运营，是共建“一带一路”实打实的成就，是中国以更开放的姿态与世界分享发展机遇的典范，对推动中老命运共同体建设不断走深走实、促进区域内国家互联互通具有里程碑意义。

赓续友谊 顶层设计推动发展对接

这是一条联结友谊、承载梦想的交通大动脉。

中国与老挝山水相连，始终心意相通、真诚相交。数载耕耘，成果丰硕。作为两国务实合作的旗舰项目，中老铁路从开工建设到全线通车，离不开中老两党两国最高领导人的决策、部署和推动。

2017年11月，习近平总书记在十九大后首次出访，老挝就是到访国家之一。

“我们要深化战略对接，打造互帮互助的命运共同体。中国支持老挝发挥独特区位优势，实现绿色可持续发展。中老铁路作为泛亚铁路网的重要组成部分，对老挝具有重大战略和现实意义。”访问之际，习近平总书记在老挝媒体发表署名文章，指出修建中老铁路的重要意义。

访问期间，在习近平总书记和时任老挝人民革命党中央委员会总书记本扬的共同见证下，中老双方代表签署中老经济走廊建设、基础设施建设等领域合作文件。从此，全面建成后将贯穿老挝南北的中老铁路被赋予新的含义与使命，一幅幅合作的画卷随之徐徐展开，跨越山川江河的中老友谊步步升华。

2019年4月，本扬访华。访问期间，习近平总书记和本扬在北京签署《构建中老命运共同体行动计划》。《行动计划》明确提出，要以中老铁路为依托，开展以互联互通和产能与投资合作为重点的经济贸易合作，将中老铁路打造成共建“一带一路”示范项目。

2021年1月，习近平总书记与通伦通电话时再次指出，双方要稳步推进中老经济走廊和中老铁路等大项目建设，推动中老共建“一带一路”取得更多成果。

在中国共产党成立100周年之际，通伦对媒体说，中国提出“一带一路”倡议为合作国家带来了实际利益。老中铁路对老中关系意义重大，将助力老挝实现由“陆锁国”向“陆联国”转变。

作为“一带一路”倡议提出后全线采用中国技术标准、使用中国设备并与中国铁路网直接连通的国际铁路，中老铁路建设坚持以基础设施“硬联通”为重要方向、以规则标准“软联通”为重要支撑、以两国人民“心联通”为重要基础，成为高质量共建“一带一路”的标杆。

中老铁路开通运营，让老挝人民“变陆锁国为陆联国”的梦想照进现实，也在中老命运共同体和“一带一路”建设的宏伟画卷上写下浓墨重彩的一笔。

并肩奋战 攻坚克难浇筑钢铁长龙

这是一条与奋斗同行、与山川同美的蜿蜒钢龙。

穿山岭、跨江河、过田园，中老铁路每一寸推进都离不开建设者们的艰苦奋战。中老铁路纵贯中国云南西部与老挝北部山区，沿途山高谷深、地质复杂、水系众多，地域风情独特。沿线民众形象地说，中老铁路时而在“天上”（桥梁），时而在“洞里”（隧道）。

中老边境，“一隧连两国”的友谊隧道属于罕见的高侵蚀性盐岩隧道，设计和施工难度极大。经过1200多名中老建设者历时4年多的艰苦奋战，友谊隧道安全胜利贯通。

“这条跨境隧道被命名为‘友谊隧道’，象征着中老两国人民的深厚友谊。建设过程中，我们叮嘱自己要不负重托、不辱使命，把它建成高质量的标志性工程。”中铁二局中老铁路老挝段友谊隧道项目行政经理王晓东说。

万象市郊，中老铁路全线最长桥梁蓬通特大桥以及楠科内河特大桥昂然屹立。在中铁二局中老铁路第六标段工区长徐州带领下，为了早日建成老挝人的“梦想之路”，团队在这里完成了老挝人眼中一个又一个看似“不可能”的任务：12天建成钢筋厂、20天建成中老铁路展示馆和安全体验馆、一个月打造出楠科内河特大桥和万象北站两个标准化施工示范段共计2.7公里……

“坚守岗位、履行职责，为的就是‘中国工程师’那份沉甸甸的责任。”徐州说，“我们将不忘初心、继续前行。”

不负重托、不辱使命、坚守岗位、履职尽责，秉持着这样的精神，中老铁路人逢山开路、遇水架桥，攻下一个个难关。在他们不懈努力下，一条条隧道穿山而过，一个个桥墩拔地而起，钢铁巨龙跃然腾起。

绿水青山就是金山银山，发展绝对不能以破坏生态环境为代价。中老铁路建设者既有克服万难的勇气，也有环保施工、守山护水的匠心。

在热带生态系统保存十分完整的西双版纳，森林密布、野象出没，施工绿色环保要求严格。中老铁路线路方案采取延长隧道、调整斜井位置、以桥代路等措施，避开野生亚洲象主要活动区域，最大限度保护象群生存家园。

在老挝北部，旅游城镇万荣依旧山河美好；琅勃拉邦古城旁，中老铁路侧身而过，丝毫不减古城的世界文化遗产特质。

如今，中老铁路沿线地区，草木葱茏，万花缤纷，这条钢铁动脉隐现于青山绿水间、田园阡陌中。

以民为本 命运与共携手共创未来

这是一条普惠民生、联通未来的光明大道。

“实现沿线国家共同发展，让民众过上好日子是我提出‘一带一路’倡议的初心。加强中老民生领域合作，促进中老在‘一带一路’框架下的合作是构建中老命运共同体的重要内容。……祝中老友好农冰村小学越办越好！欢迎你们早日乘上中老铁路列车来到北京。”

2019年4月，习近平总书记在给老挝中老友好农冰村小学师生回信中说。

交通是经济的脉络和文明的纽带。中老铁路到来之前，老挝仅有一段长约3.5公里的铁路连接泰国。交通桎梏导致老挝经济发展长期落后。中老铁路从开工到运营，一条梦想的坦途一帧帧在老挝人眼前铺陈开来，贫穷褪去、希望展现。

随着中老铁路全线开通运营，从万象到中老边境车程由2天缩短至3小时，到昆明可朝发夕至。一条铁路为老挝实现国家富强、人民幸福搭建广阔舞台，令中老互联互通实现跨越式发展，也让中国梦和老挝梦紧密联结在一起。

从2016年全线开工至今，中老铁路带动当地5000余人参与建设、带动当地就业超过11万人次。一批批老挝青年走出大山，学习先进技术和知识，在这条现代铁路的建设过程中逐步成长为“大工匠”。

宋宅·赛雅冯来自老挝北部大山，在中老铁路建设启动时就来到项目上工作。“来到（老中）铁路工作后学到了更多知识，学会使用更高端的仪器设备。”宋宅说。

2019年，宋宅被老中铁路有限公司评为“铁路工匠”。技术水平提升后，宋宅有了更大的梦想。“老挝铁路建设才刚开始。积累了经验和技术后，我希望自己成立测绘公司，和中国公司合作。”

中老铁路开通运营，为老挝现代化建设增添新引擎，助力老挝变“陆锁”短板为“枢纽”优势，为中老两国和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢提供了新的支撑，赋能双边经济社会发展。

“修建老中铁路是老挝和中国互利合作的决策，将给老挝带来很多商机，助力老挝经济实现新发展。”老挝总理顾问、老挝国家工商会副会长瓦莉·韦萨蓬说，老中铁路使老挝的地理位置优势凸显，旅游、生态农业、轻工业、金融和医疗等产业都可以在老挝找到发展机会。

中老铁路如同一把“金钥匙”，纾解老挝“陆锁国”困境，也在中南半岛腹地开启辐射缅甸、泰国等国的大通道。随着中老铁路开通运营，泛亚铁路网脉络更加清晰，中国与中南半岛各国的联结更加紧密，区域内国家互联互通站上新的起点。

共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。在第三次“一带一路”建设座谈会上，习近平总书记深刻阐明共建“一带一路”面临的新形势，强调完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，扎牢风险防控网络，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

在新的征程上，中国将携手各国，以共建“一带一路”为实践平台推动构建人类命运共同体，开创出一条通往共同繁荣的机遇之路。（参与记者：商婧、章建华、丁莹、齐中熙、王长山、丁怡全）

(责编：郝江震、袁勃)