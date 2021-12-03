今年22岁的老挝姑娘希达·平蓬莎万虽然外表看起来柔弱，却有一个坚毅的“钢铁机车梦”——当一名火车司机。

希达的家乡孟赛距离中国的磨憨口岸只有约100公里，但重重大山却严重阻隔了当地与中国交往的通道。基本没出过大山的希达，一直想去看看山那边的样子。

其实，这也是很多老挝人共同的心愿。老挝，素有“中南半岛屋脊”之称，山地和高原占国土面积的80%，交通极为不便，而且还是东盟国家里唯一的内陆国。突破重山封锁，“变陆锁国为陆联国”，是老挝人民的一大心愿。

2015年，中老两国政府签署政府间铁路合作协定，标志着中老铁路正式进入实施阶段，成为实现老挝人民心愿的契机。

中老铁路2021年12月3日迎来通车。这条友谊、科技、绿色、开放的铁路必将承载着中老两国人民的梦想，穿山越岭，创造辉煌。

总策划：周宗敏

监制：倪四义

制片人：孙志平

策划：米立公 魏建华

统筹：韩珅 王志斌 李薇

记者：章建华 杨牧源 何春好 杜大鹏（报道员）

编辑：罗林岚 刘润芝

配音：董千齐

包装：夏勇

新华社音视频部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：赵欣悦、白宇)