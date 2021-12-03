人民网北京12月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

应塞浦路斯、刚果（布）、塞拉利昂政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于12月3日至7日对上述三国进行正式访问。

总台央视记者：日前，联合国秘书长发言人表示，至今没有任何低收入国家实现为40%的人口接种疫苗的目标。联合国于2021年底前为世界40%人口接种疫苗的目标恐不能如期实现。中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终主张，作为战胜疫情的有力武器，疫苗应该作为全球公共产品，最大限度地惠及全球更多民众。我们说到做到。中国是向世界提供疫苗最多的国家，迄今已向120多个国家和国际组织提供超过18.5亿剂疫苗。中国疫苗为助力各国抗击疫情发挥了重要作用，受到各方广泛欢迎和高度认可。

中方始终认为，抗击疫情是各国共同的责任。发达国家和发展中国家之间“免疫鸿沟”的拉大迟滞了全球战疫进程，是对广大发展中国家人民的严重不公。疫苗研发和生产大国应切实担起责任，将对外提供疫苗承诺尽快落实，让疫苗以更快速度、更低成本抵达更多国家。

中方将继续尽己所能向世界特别是向发展中国家提供更多安全、有效疫苗，继续促进疫苗在全球公平分配和使用，继续为人类共同、尽快、彻底地战胜疫情作出积极贡献。

香港电台记者：联合国大会日前通过北京冬奥会奥林匹克休战决议。中方对此有何评论？

赵立坚：12月2日，第76届联合国大会协商一致通过由中国和国际奥委会共同起草的北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个会员国共提该决议。许多会员国代表踊跃发言，对北京冬奥会和休战决议表达支持。

决议敦促各国在北京冬奥会开幕前7日至北京冬残奥会闭幕后7日遵守奥林匹克休战，强调北京2022年冬奥会和冬残奥会的愿景——“纯洁的冰雪，激情的约会”，并特别提出要认识到体育在全球应对疫情冲击能力建设方面的作用，强调北京冬奥会将是展现人类团结、韧性和国际合作宝贵价值的契机。

北京冬奥会休战决议获得协商一致通过，并得到绝大多数联合国会员国共提。这体现了各国对北京冬奥会和国际奥林匹克运动的支持，也彰显了国际社会同舟共济、战胜疫情、实现和平、一起向未来的坚定决心。

当前，北京冬奥会筹备工作已进入倒计时冲刺阶段。我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

法新社记者：美国市场监管机构周四通过一项规定，允许其将无法向审计机构提供信息的外国公司从华尔街交易所摘牌。这可能会阻止中国公司在美国上市。你对此有何回应？

赵立坚：美方的有关做法是对中国企业政治打压的又一个具体行动，也是美方打压遏制中国发展的又一个具体表现。我们对此表示坚决反对。中方始终认为，在资本市场高度全球化的今天，有关各方开诚布公地就加强跨境监管合作、保护投资者合法权益等议题，加强对话与合作，才是解决问题的正道。将证券监管政治化，损人害己，将使美国投资者失去投资许多世界上增长最快公司的机会，也将使美国专业服务机构失去许多业务机会。美方应认清形势，为外国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是设置重重障碍。中方将采取必要措施，维护自身正当合法权益。

东方卫视记者：据报道，12月2日，日本原子能规制委员会主任更田丰志视察福岛第一核电站后向媒体表示，2023年春季启动向海洋排放核污染水事面临难度，东京电力公司应于年内提交排海计划所需的相关申请。更田并称向海洋排放核污染水不存在技术挑战。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方对日方持续推进福岛核污染水排海准备表示严重关切。日方单方面决定向海洋排放核污染水是错误的，这一决定没有穷尽安全处置手段，没有全面公开相关信息，没有与周边国家和国际社会充分协商，受到国际社会广泛反对。当前，国际原子能机构技术工作组正就福岛核污染水处置问题开展工作。日方持续推进排海准备工作，是极不负责任的行为。

国际社会应坚决反对日方这种自私自利、以邻为壑的做法，敦促日方立即撤销向海洋排放核污染水的错误决定，立即停止排海准备工作。

《人民日报》记者：12月1日，哈佛大学肯尼迪学院发布一项针对18至29岁群体民调显示，52%的年轻人认为美国的民主已陷入失败或困境，只有7%认为美国是健康的民主国家。民调发起方称，年轻的美国人正在敲响警钟。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。此前还有相关民调显示，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁。这再次说明，失去民众支持的美式民主早已成为无源之水、无本之木。

美国著名导演奥利弗·斯通曾表示，美国选出一位总统需要花费140亿美元，这算什么民主？他说得很对。美式民主不就是金钱民主吗？美式民主在国内是欺骗民众的把戏，在国外是推行霸权主义政策的工具。美国国会暴乱事件戳穿了美式民主的神话。阿富汗大溃败表明，把美式民主强加给他国根本行不通。

巴通社记者：巴基斯坦和中国正在庆祝建交70周年。目前，双方已经组织了100多场庆祝活动。你如何看待两国未来的关系？

赵立坚：正如你所说，今年是中国和巴基斯坦建交70周年。为隆重庆祝这一重要年份，双方商定举办100多场庆祝活动。截至目前，举办的庆祝活动已超过120场，其中既有领导人互致贺电、建交招待会这样的“高大上”活动，也有征文、绘画比赛、美食节等“接地气”活动。可以说，各类活动丰富多彩，广泛深入，取得良好效果。

中巴友好的根基在人民，生命力源自人民。中方愿同巴方以建交70周年为契机，继续传承和发扬中巴友好，进一步拓展和深化各领域务实合作，不断拉紧人文纽带，推动中巴全天候战略合作伙伴关系取得更大发展，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

《中国日报》记者：据报道，2日，美常务副国务卿舍曼、欧盟对外行动署秘书长桑尼诺在华盛顿主持“美欧涉华对话”第二次会议并发表声明称，美欧将在可能的领域同中国合作，并负责任地管控竞争与制度性对手关系。双方将继续在多边机制中关注中国人权问题。请问中方对此有何回应？

赵立坚：中美欧都是对世界和平稳定有重要影响的力量，都对人类的前途命运负有重要责任。中方坚决反对以意识形态划线，公然挑动对立对抗。

我想强调的是，国际关系中存在一定竞争，但不能以“竞争”或“对手”来定义国与国关系的全貌，更不能打着竞争旗号损害别国主权、干涉他国内政，甚至公然联手遏制打压特定国家。“冷战”已经结束30年，冷战思维早应摒弃，冷战阴霾早应驱散，各方应顺应世界和平、发展，顺应各国人民追求合作、共赢的共同心愿和时代潮流，坚持开放合作和对话协商，为世界注入更多稳定性和正能量，而不是开历史倒车，复活冷战幽灵。

说到人权问题，美国和欧盟一些国家自身存在严重的人权问题。包括系统性种族主义问题痼疾难除，雇佣童工、强迫劳动、枪支暴力、仇恨犯罪等人权劣迹数不胜数，还有在南联盟、阿富汗等海外战场制造的人间惨剧和人权创伤，至今仍未抚平。美国和欧盟如果真的关心人权，他们最应该做的是反省自身问题，还清历史欠账，而不是打着人权的幌子，散布虚假信息，对他国攻击抹黑、指手画脚。

凤凰卫视记者：跟进一下“美欧涉华对话”的问题。我们注意到，有关声明中提到实现供应链多元化、解决中国“经济胁迫”的重要性。另外，声明中还提到对中国在台湾海峡、东海和南海的单边行动表示强烈关切。发言人对此有何评论？

赵立坚：美欧怎么发展双边经贸关系是自己的事，但不应拿中国说事。我想问问有些人，无端指责中国“经济胁迫”有什么依据？中国一不动辄霸凌制裁，二不搞“长臂管辖”，三不无理打压各国企业，何来“胁迫”之说？我们都知道，搞“胁迫”是美国的长项和特色。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了经济胁迫的经典教科书和案例。美国长期以来对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞“制裁大棒”，对多国随意挑起“贸易战”，滥用国家安全名义肆意打压别国高科技企业。相信欧方对法国的阿尔斯通和澳大利亚核潜艇项目被美国胁迫的遭遇还记忆犹新吧？中方愿继续同各方一道，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

关于美欧对中方在台湾海峡、东海、南海存在所谓“单边行动”表示关切，我想说，民进党当局勾连外部势力搞谋独挑衅活动，是台海和平稳定的最大威胁，也是当前台海局势紧张的根源。针对“台独”分裂活动和外部势力干涉，中方当然有必要作出坚决回应。美欧双方应该做的是恪守一个中国原则，谨言慎行，停止向“台独”势力发出任何错误信号。东海和钓鱼岛问题实质是日方对中国领土的非法企图和对中国主权的不断挑衅。南海问题实质是有关国家对中国岛礁的非法侵占和域外势力的干扰。中方所做一切都是在维护自身权利，正当合法。

深圳卫视记者：日前，王毅国务委员兼外长访问埃塞俄比亚。你能否介绍此访有关情况？

赵立坚：12月1日，王毅国务委员兼外长对埃塞俄比亚进行工作访问，会见埃塞副总理兼外长德梅克。

王毅表示，中国同埃塞传统友好，互为全面战略合作伙伴。中方奉行不干涉内政原则，不干涉埃塞内政，也反对外部势力插手干涉，更不赞同外部势力为实现自身政治目的向埃塞施压。埃塞当前冲突的本质是国内问题，相信埃塞有能力、有智慧按照国内法律，以政治手段予以化解，实现包容和稳定。和谈是真正的出路，也是唯一正确的选择。希望埃塞各方积极响应联合国大会奥林匹克休战决议，尽快停止冲突，为持久和平而努力。作为好朋友，中方愿在尊重埃塞主权前提下，根据埃塞需要，为此发挥建设性作用。双方还就两国务实合作交换了意见。

彭博社记者：一家中国智库表示，美军在11月派出了创纪录的94架次飞机飞越南海上空，其中有些飞机距离中国领海只有16海里。这对中美之间的紧张状态发出了怎样的信号？

赵立坚：我注意到上述报道。我想强调的是，美方频繁派侦察机对中国近海进行抵近侦察，这严重威胁和损害中国国家安全。有关行径蓄意制造海空紧张、推高地区冲突风险，中方对此强烈不满和坚决反对。

事实一再证明，美国是地区和平稳定的最大威胁。美方应立即停止此类抵近侦察和挑衅行径。中方将继续坚定维护自身主权安全利益，维护地区和平稳定。

彭博社记者：一名资深民主党人称，美国众议院准备下周着手讨论与中国人权有关的立法，其中可能包括一项针对新疆产品的法案。据称当地政府将维吾尔族穆斯林关押并强迫劳动。发言人对此有何回应？

赵立坚：中方已多次就涉疆问题表明立场。所谓“强迫劳动”完全是捏造出来的世纪谎言。你所提到的法案纯属政治操弄，意图以人权为借口破坏新疆稳定发展。这充分暴露了美方一些反华政客企图利用涉疆问题搞乱中国、搞乱新疆的险恶用心。这只会违背全球化规律，破坏全球产业链供应链稳定，最终将损害美方自身利益。

美方议员应停止借“强迫劳动”问题搞涉华政治操弄，停止审议推动有关涉疆消极议案。他们最好不要再浪费时间精力抹黑攻击中国。中国新疆政治稳定、经济发展，人民生活幸福，就不劳这些议员费心了。他们还是多多关注美国自身种族歧视、抗疫失败等问题，好好为本国人民、为他们自己选区人民多做些实事吧。

会后有记者问及：一艘中国船只在韩国海岸附近浸水，13名中国船员已经获救。你能否提供更多救援工作信息？是否还有人员被困？事故原因是什么？

赵立坚：12月3日中午，一艘中国渔船在韩国丽水以南海域触礁浸水下沉，船上共有22名中国船员。事件发生后，驻光州总领馆、交通运输部海上搜救中心即协调韩国海警展开救援。截至3日下午16时，已有18人获救，另外4名船员身着救生衣在船只甲板高处进行排水作业，无生命危险。我们对韩方采取及时救援行动表示感谢。

(责编：于洋、刘慧)