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巴基斯坦媒体：美国举办所谓“民主峰会”违背民主的基本精神

2021年12月03日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡12月3日电（记者李浩）巴基斯坦《国际新闻报》2日刊文说，在各国亟须携手应对新冠疫情、气候变化等全球性问题之际，美国举办所谓“领导人民主峰会”释放很不好的信号，其架构和议程都有违真正的民主精神。

　　文章说，西方世界基于自身标准给不同国家分类，并且坚持甚至强迫其他国家购买“西方品牌”的民主，这是一种不公平的做法。为了追求经济利益，西方世界会毫不犹豫地打着民主的幌子攻击其他国家。美国及其盟友通过战争和经济制裁等手段，给伊拉克、利比亚、叙利亚等国人民带来深重灾难。

　　文章指出，西方民主最糟糕的一点在于无法容忍其他任何类型的民主，而中国正是最新受害者。中国的民主模式不同于西方，它建立在包容和机会平等的基础上，以尊重人民尊严和社会繁荣为目标，中国称之为“全过程人民民主”。中国的民主制度已经造福中国人民——作为一个曾经积贫积弱的国家，中国已经发展成为世界第二大经济体并且成功消除绝对贫困。

　　文章说，美国举办所谓“领导人民主峰会”具有排他性，其架构和议程表明这样的“峰会”有违民主的基本精神，将催生出新的不同集团。在全球亟须携手合作应对新冠疫情、气候变化、粮食安全等全球性问题的当下，这样的“民主峰会”显然会释放很不好的信号。世界各地的理性声音都在呼吁美国及其盟友走合作之路，说明这已经不是一种选择，而是时代的要求。

(责编：于洋、杨牧)

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