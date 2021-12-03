新华社基辅12月3日电（记者李东旭）乌克兰最高拉达（议会）2日决定将顿巴斯地区特殊地位法的期限再延长一年，至2022年12月31日。

据乌克兰国家通讯社报道，在当天的议会投票中共有317名议员投了赞成票，超过议会通过法案所需的最低226票。

乌议会于2014年通过顿巴斯地区特殊地位法，期限为3年，并在2017年以来多次对该法进行延期，以便继续推进顿巴斯和平进程相关谈判。但该法生效后一直未被实施，原因是该法规定其实施的前提条件是从当地撤出所有非法武装人员和武器装备。

2014年4月，乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线，但在撤军、在押人员交换和顿巴斯地方选举等问题上仍然存在较大分歧。2020年7月27日冲突双方宣布顿巴斯地区实施无限期全面停火以来，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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